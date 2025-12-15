Netflix: la serie italiana que está basada en un hecho real y es muy subida de tono

A lo largo de sus episodios, la trama muestra cómo Adelina rompe con los límites impuestos a la sexualidad y al rol de la mujer, enfrentando censura, prejuicios y conflictos de poder. La serie expone el despertar sexual de Italia desde una mirada audaz, sin suavizar escenas ni discursos, lo que explica por qué es considerada una de las más provocadoras de Netflix.

Reparto de "Sra. Playmen"

El elenco combina figuras reconocidas del cine y la televisión italiana, con interpretaciones que refuerzan el tono intenso de la historia:

Carolina Crescentini como Adelina Tattilo

Filippo Nigro como Chartroux

Giuseppe Maggio como Luigi Poggi

Francesca Colucci como Elsa

Francesca Colella como Sara Balsamo

Domenico Diele como Andrea De Cesari

Giampiero Judica como Don Rocco

Lidia Vitale como Lella

Federico Scribani como Bianchi

Tania Watson como Onassis

Tráiler de "Sra. Playmen"