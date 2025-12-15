Netflix: la serie italiana que está basada en un hecho real y es muy subida de tono
Con solo 7 capítulos, la propuesta se volvió ideal para maratonear y rápidamente llamó la atención por su alto contenido erótico y su fuerte carga narrativa.
Estrenada recientemente en la plataforma, esta ficción se ambienta en la Roma de los años 70, una época marcada por tensiones morales, políticas y culturales. La historia combina sexo, poder, empoderamiento femenino y transgresión, elementos que la posicionan como una de las series más subidas de tono del catálogo actual de Netflix.
La crítica especializada destacó que no se trata solo de escenas provocadoras, sino de una relectura histórica sobre una figura femenina que desafió las reglas de su tiempo y cambió para siempre la cultura mediática italiana.
De qué trata "Sra. Playmen"
La serie Sra. Playmen está inspirada en hechos reales y sigue la vida de Adelina Tattilo, una mujer decidida que, tras ser traicionada por su marido, queda al frente de una revista erótica italiana que marcaría una época.
Según la sinopsis oficial de Netflix:
“Traicionada por su marido, una mujer debe dirigir una revista erótica que en la Roma de los 70 se convierte en un símbolo de empoderamiento. Inspirada en hechos reales”.
A lo largo de sus episodios, la trama muestra cómo Adelina rompe con los límites impuestos a la sexualidad y al rol de la mujer, enfrentando censura, prejuicios y conflictos de poder. La serie expone el despertar sexual de Italia desde una mirada audaz, sin suavizar escenas ni discursos, lo que explica por qué es considerada una de las más provocadoras de Netflix.
Reparto de "Sra. Playmen"
El elenco combina figuras reconocidas del cine y la televisión italiana, con interpretaciones que refuerzan el tono intenso de la historia:
Carolina Crescentini como Adelina Tattilo
Filippo Nigro como Chartroux
Giuseppe Maggio como Luigi Poggi
Francesca Colucci como Elsa
Francesca Colella como Sara Balsamo
Domenico Diele como Andrea De Cesari
Giampiero Judica como Don Rocco
Lidia Vitale como Lella
Federico Scribani como Bianchi
Tania Watson como Onassis
Tráiler de "Sra. Playmen"
