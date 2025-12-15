MinutoUno

Netflix: un drama sueco de comedia negra sobre el manejo del duelo

Una serie sueca no apta para menores, que logró conquistar con una historia tan emotiva como cruda, contada en apenas 6 capítulos de menos de 30 minutos cada uno.

Esta ficción combina drama, comedia negra y una mirada profunda sobre el duelo, alejándose de los formatos tradicionales. Netflix ha reforzado en los últimos años su apuesta por producciones nórdicas, y aunque no son muchas dentro del catálogo, las que llegan suelen convertirse en historias difíciles de ignorar.

Clasificada para mayores de 16 años, la serie aborda temas sensibles como el sexo, las drogas, el alcohol y la pérdida, pero lo hace desde un enfoque íntimo, honesto y con momentos de humor incómodo. Su corta duración la transforma en una de las propuestas más intensas y maratoneables de la plataforma.

De qué trata Tore

Según la sinopsis oficial de Netflix, Tore centra su historia en un joven de 27 años, inmaduro y sin rumbo, que tras la muerte de alguien muy cercano se sumerge en un mundo desconocido marcado por el exceso, el autodescubrimiento y la confusión emocional.

A lo largo de sus episodios, la serie muestra cómo el protagonista intenta procesar el duelo de una manera poco convencional, recurriendo a relaciones fugaces, fiestas y decisiones impulsivas. Netflix propone así un relato donde el dolor convive con el humor, dando forma a una tragicomedia conmovedora y provocadora.

La brevedad de los capítulos refuerza el impacto emocional de la historia y convierte a Tore en una de las series más cortas pero más intensas del catálogo.

Reparto de Tore

El elenco de esta serie sueca acompaña con actuaciones sólidas y creíbles una historia cargada de emociones:

  • William Spetz como Tore

  • Sanna Sundqvist como Linn

  • Hannes Fohlin como Erik

  • Lotta Tejle como Ulla

  • Per Svensson como Per

  • Victor Iván como Viggo

  • Peter Haber como Bosse

  • Carlos Romero Cruz como Shady Meat

Tráiler de Tore

Embed - TORE (Trailer español)

