Netflix: la serie basada en un caso no resuelto que promete ser la mejor del 2025

La trama sigue de cerca el trabajo de la policía, que debe lidiar no solo con la complejidad del caso, sino también con la presión constante de la prensa y de informantes poco confiables. A medida que avanzan los episodios, el relato se vuelve cada vez más inquietante, mostrando cómo el paso del tiempo y la falta de respuestas profundizan el misterio.