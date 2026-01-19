Es viral: resurgió un video de Karina La Princesita re contra enojada en pleno show

En marzo de 2023, Karina volvió a interrumpir un show por problemas de sonido y reclamó en pleno escenario: “Yo no sé de sonido. Si vos no sabés mandá a alguien que lo de vuelta. No me hagas señales a mí porque estoy cantando”. En otra ocasión, fue aún más directa: “Y vos, que estás ahí, fijate que estoy gritando como una loca, subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca, te lo pido por favor”.

Ante las explicaciones técnicas, la artista no dudó en responder con firmeza: “Si me acopla es porque no estás haciendo bien tu trabajo, asi que...por favor”. Incluso aclaró que el reclamo público llegó después de múltiples intentos previos. “Antes de decírselo en público, se los dije con señas veinte veces, pero ya que no me entendieron no me queda otra opción”, explicó, respaldada por la ovación del público.