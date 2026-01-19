Es viral: resurgió un video de Karina La Princesita re contra enojada en pleno show
Un episodio ocurrido en Córdoba en 2022 mostró el fuerte carácter de la cantante frente a problemas de sonido y rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Un video de Karina La Princesita protagonizando un tenso momento sobre el escenario volvió a circular con fuerza en redes sociales y se viralizó en los últimos días. Las imágenes corresponden a un recital que la cantante brindó en Córdoba en 2022, donde un inconveniente técnico con el sonido alteró el desarrollo del show y llevó a la artista a expresar su enojo de manera directa frente al público y su equipo de trabajo.
La noche transcurría con normalidad hasta que, al disponerse a interpretar la canción “No lo voy a lamentar”, Karina advirtió que la pista incluía su voz grabada, lo que impedía cantar completamente en vivo. Fiel a su estilo frontal, no dudó en manifestar su incomodidad desde el escenario. “Me gustaría no hacer playback, por favor. Gracias. Pero yo prefiero hacer en vivo, así que si me dejás la pista sola...”, reclamó ante una multitud que respondió con aplausos y gestos de apoyo.
Lejos de intentar disimular la situación, la cantante optó por mantener un diálogo directo con sus seguidores mientras el problema persistía. Con ironía, anunció: “Pueden disfrutar el video de fondo”, mientras aguardaba una solución técnica. En medio de la confusión, redobló la apuesta y pidió identificar al responsable del sonido. “Decíme el nombre, así lo nombramos... Pensé que era como yo, que iba al frente”, lanzó, generando una mezcla de risas, ovación y tensión en el ambiente.
La interacción con los técnicos continuó durante varios minutos. La artista insistió en su pedido de contar únicamente con la pista instrumental y, aunque mostró comprensión por la dificultad del momento, no ocultó su fastidio. “La gente de Córdoba nos banca”, expresó, remarcando la complicidad con el público local mientras esperaba que el inconveniente se resolviera.
Finalmente, aceptó continuar cantando con la pista “desfasada”, resignando su intención inicial de ofrecer una versión completamente en vivo, pero sin perder la cercanía con sus fans. “Echado”, lanzó con picardía, dirigiéndose al equipo técnico. El video reavivó otros episodios similares protagonizados por la cantante.
En marzo de 2023, Karina volvió a interrumpir un show por problemas de sonido y reclamó en pleno escenario: “Yo no sé de sonido. Si vos no sabés mandá a alguien que lo de vuelta. No me hagas señales a mí porque estoy cantando”. En otra ocasión, fue aún más directa: “Y vos, que estás ahí, fijate que estoy gritando como una loca, subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca, te lo pido por favor”.
Ante las explicaciones técnicas, la artista no dudó en responder con firmeza: “Si me acopla es porque no estás haciendo bien tu trabajo, asi que...por favor”. Incluso aclaró que el reclamo público llegó después de múltiples intentos previos. “Antes de decírselo en público, se los dije con señas veinte veces, pero ya que no me entendieron no me queda otra opción”, explicó, respaldada por la ovación del público.
