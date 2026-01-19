Romina Gaetani rompió el silencio con un mensaje firme tras el avance judicial en su denuncia
La actriz volvió a expresarse en redes luego del allanamiento a la vivienda de su expareja y dejó definiciones contundentes sobre la exposición, el dolor y la distancia.
Romina Gaetani reapareció públicamente luego del fuerte impacto que generó su denuncia por violencia de género y el posterior allanamiento a la vivienda de su expareja, Luis Cavanagh. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la actriz eligió expresarse con un tono reflexivo, cargado de emoción y con límites muy claros respecto de su presente personal, en un contexto atravesado por la repercusión mediática y el avance de la causa judicial.
En su publicación, explicó que decidió hablar nuevamente no para profundizar en los hechos ni sumar detalles, sino para enmarcar el sentido de su testimonio. La actriz remarcó que su experiencia personal puede servir para visibilizar una problemática que atraviesa a miles de mujeres. “Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, escribió, destacando el abordaje responsable que, según señaló, recibió su caso en la cobertura periodística.
Sin embargo, el mensaje también dejó al descubierto el costo emocional que implica la exposición pública. Gaetani fue clara al señalar que la difusión constante de la situación profundiza el dolor y afecta no solo a quien denuncia, sino también a los vínculos más cercanos. “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias”, expresó, poniendo el foco en una dimensión muchas veces invisibilizada cuando estos casos adquieren notoriedad mediática.
En esa misma línea, la actriz explicó por qué decidió no brindar entrevistas ni declaraciones en este momento del proceso. Lejos de una estrategia de silencio, planteó la necesidad de preservar su salud emocional y respetar sus tiempos. “Espero sepan comprender, aún no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario”, escribió, dejando en claro que atravesar este tipo de situaciones requiere cuidado, contención y un ritmo propio, alejado de la urgencia de la agenda pública.
Mientras tanto, la causa avanza en el ámbito judicial. En el marco de la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda del denunciado, ubicada en un country de la provincia de Buenos Aires, lugar donde, según consta en la presentación judicial, habrían ocurrido los hechos que se investigan. El procedimiento representó un paso significativo dentro del expediente y volvió a colocar el tema en el centro de la escena mediática.
Desde el entorno cercano de Gaetani aseguran que la actriz se encuentra acompañada por su círculo íntimo y enfocada en atravesar este proceso con la mayor calma posible. Su mensaje, lejos de buscar protagonismo o exposición, apunta a generar conciencia social y a reforzar la importancia de tratar estos casos con empatía, responsabilidad y respeto por los tiempos de quienes denuncian. En un contexto sensible, la actriz eligió marcar un límite claro y priorizar su bienestar.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario