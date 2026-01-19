Romina Gaetani rompió el silencio con un mensaje firme tras el avance judicial en su denuncia

En su publicación, explicó que decidió hablar nuevamente no para profundizar en los hechos ni sumar detalles, sino para enmarcar el sentido de su testimonio. La actriz remarcó que su experiencia personal puede servir para visibilizar una problemática que atraviesa a miles de mujeres. “Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, escribió, destacando el abordaje responsable que, según señaló, recibió su caso en la cobertura periodística.