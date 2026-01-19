Un romance fugaz: se terminó la historia entre el Chyno Agostini y La Tana de Gran Hermano

image

Otro seguidor apuntó directamente a la exposición temprana de la relación. La influencer coincidió en parte y reflexionó: “Es que sí, después de tanta exposición todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero bueno, la mejor, terminamos bien”. Sus palabras dejaron en claro que la intensidad mediática pudo haber acelerado un proceso que, de otro modo, quizá habría tenido otro recorrido.

image

La respuesta más contundente llegó ante una pregunta directa sobre su historial sentimental. Sin esquivar el tema, La Tana fue autocrítica: “La pareja anterior que tuve la dejé yo y ahora yo decidí estar sola. Me gusta estar sola. Me aburro rápido, soy yo el problema”. Con esa frase, cerró el capítulo sin escándalos, dejando en claro que hoy prioriza su bienestar y su deseo de transitar un tiempo en soledad, lejos de etiquetas y presiones externas.