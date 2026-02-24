Escándalo en Gran Hermano: Emma Vich lanzó una durísima denuncia contra JuaniCar
El debut de Generación Dorada ya suma su primera gran pelea mediática, con acusaciones cruzadas que explotaron en redes sociales.
La nueva temporada de Gran Hermano ya está al aire por Telefe y no tardó en generar ruido. Con Santiago del Moro al frente, el programa volvió con su fórmula habitual: convivencia intensa, estrategias al límite y conflictos que rápidamente trascienden la pantalla y se instalan en redes.
Uno de los jugadores que más comentarios despertó desde su ingreso es JuaniCar. Su llegada a la casa no pasó desapercibida y, como suele ocurrir con perfiles que generan interés, comenzaron a reflotar historias del pasado que dividieron opiniones entre los fanáticos del reality.
La polémica escaló cuando Emma Vich, finalista del ciclo 2023-24, apuntó directamente contra el actor y desató un escándalo en X. El cordobés expuso un conflicto personal con una frase demoledora: “¡Bien que te gateabas a mi marido y te dabas el gusto de tirarme mierda!“, lanzó, generando una ola de repercusiones.
Pero no fue todo. Emma insistió con otro mensaje cargado de ironía y desafío: "Te quiero ver ahora a dónde llegas. Te morías por entrar, quiero seguir viendo Gran Hermano”, escribió, dejando en claro que seguirá de cerca su recorrido en el programa.
El cruce tiene un antecedente que también volvió a viralizarse. Tiempo atrás, JuaniCar había publicado un mensaje que hoy cobró nueva relevancia: "Necesito que Emma desaparezca de este programa. Voy a terminar cayendo en la homofoword y siendo cancelado", había expresado el actor en aquel entonces.
Antes de ingresar a la casa, JuaniCar ya tenía cierto recorrido en el mundo artístico. El participante integró el elenco de La Sociedad de la Nieve, la película que recrea la tragedia de los Andes y tuvo fuerte impacto a nivel internacional.
Además, impulsa su carrera musical y sostiene una presencia activa en plataformas de streaming, donde construyó una comunidad que sigue su contenido diario. Con definiciones propias como “un dilema caminando” y “muy farandulero”, el jugador anticipa un perfil intenso que promete seguir dando que hablar dentro de la casa más famosa del país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario