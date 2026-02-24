Escándalo en Gran Hermano: Emma Vich lanzó una durísima denuncia contra JuaniCar

Antes de ingresar a la casa, JuaniCar ya tenía cierto recorrido en el mundo artístico. El participante integró el elenco de La Sociedad de la Nieve, la película que recrea la tragedia de los Andes y tuvo fuerte impacto a nivel internacional.

Además, impulsa su carrera musical y sostiene una presencia activa en plataformas de streaming, donde construyó una comunidad que sigue su contenido diario. Con definiciones propias como “un dilema caminando” y “muy farandulero”, el jugador anticipa un perfil intenso que promete seguir dando que hablar dentro de la casa más famosa del país.