Video: Zoe Bogach estalló en vivo al ver a su ex entrar a Gran Hermano Generación Dorada

En cuestión de minutos, las redes se llenaron de comentarios divididos. Algunos apoyaron a Zoe con mensajes como “Te vengaremos, Zoe”, mientras que otros la cuestionaron: “Zoe, dejá de ser una nena caprichosa”. También hubo quienes anticiparon el futuro del participante: “A este tipo lo van a sacar la primera semana”.

Zoe Bogach y su ex

La escena confirmó que, más allá del juego dentro de la casa, la narrativa externa también influye en el fenómeno del programa. Con el antecedente sentimental y la reacción viralizada, el nombre de Manuel Ibero ya carga con una historia previa que inevitablemente condicionará su paso por el reality.

El estreno dejó claro que esta nueva temporada no solo promete estrategias y alianzas, sino también cuentas pendientes que podrían redefinir relaciones dentro y fuera de la casa. Y si algo quedó demostrado en las primeras horas, es que el show ya empezó a jugar fuerte.