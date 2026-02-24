Video: Zoe Bogach estalló en vivo al ver a su ex entrar a Gran Hermano Generación Dorada
Durante el estreno del reality de Telefe, la influencer reaccionó sin filtros cuando Manuel Ibero cruzó la puerta de la casa.
El debut de Gran Hermano Generación Dorada no solo renovó la competencia televisiva, sino que también encendió viejas historias sentimentales. Uno de los ingresos más comentados fue el de Manuel Ibero, expareja de Zoe Bogach, cuya reacción al verlo en pantalla no tardó en convertirse en tendencia.
La joven se encontraba participando de un stream junto a su excompañera Lucía Maidana cuando ocurrió el momento. La transmisión captó en tiempo real el impacto que le generó ver a su ex cruzar la puerta de la casa. Lejos de mantener la compostura, Zoe dejó salir todo lo que pensaba.
“Entró autobronceado. ¡Ay! No, no, no, no, ¡qué cringe!”, lanzó apenas apareció en pantalla. Segundos después, todavía sorprendida, agregó: “Ponete una remera, bolu..., no podés ser tan banana... ¡Estoy en shock! ¡No lo puedo creer!”. La espontaneidad y el tono directo hicieron que el clip se viralizara de inmediato en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el fragmento y tomaron partido.
La relación entre Bogach e Ibero ya había sido tema de conversación pública en 2024, cuando ambos hablaron abiertamente sobre su vínculo y posterior ruptura. Por eso, el ingreso del joven al reality no pasó desapercibido y abrió un nuevo capítulo en una historia que parecía cerrada.
En cuestión de minutos, las redes se llenaron de comentarios divididos. Algunos apoyaron a Zoe con mensajes como “Te vengaremos, Zoe”, mientras que otros la cuestionaron: “Zoe, dejá de ser una nena caprichosa”. También hubo quienes anticiparon el futuro del participante: “A este tipo lo van a sacar la primera semana”.
La escena confirmó que, más allá del juego dentro de la casa, la narrativa externa también influye en el fenómeno del programa. Con el antecedente sentimental y la reacción viralizada, el nombre de Manuel Ibero ya carga con una historia previa que inevitablemente condicionará su paso por el reality.
El estreno dejó claro que esta nueva temporada no solo promete estrategias y alianzas, sino también cuentas pendientes que podrían redefinir relaciones dentro y fuera de la casa. Y si algo quedó demostrado en las primeras horas, es que el show ya empezó a jugar fuerte.
