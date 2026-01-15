Escándalo en pleno show: músicos se enfrentaron a golpes durante un recital en Niceto Club

image

Horas más tarde, el músico decidió eliminar las publicaciones y escribió: "Voy a borrar esta historia de Gorriones y este episodio porque ya me cansó y no es el foco de nada. Simplemente, quería informar, no para que sea un escrache o algo así. Que me escribas tipo amenaza que no me importa nada es más de lo mismo. Así que basta. Ya".

Hasta el momento, no trascendió la existencia de denuncias policiales ni sanciones por parte de la organización del festival. Sin embargo, el episodio dejó una marca en el evento y abrió un debate sobre los límites de la convivencia dentro de la escena musical independiente y el impacto que este tipo de situaciones tiene en espacios culturales y artísticos.