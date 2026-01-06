Video: huyeron de un control policial, chocaron y terminaron volando por el aire

Tras el choque, los efectivos lograron la aprehensión de ambos, identificados como ciudadanos argentinos, de 18 años y desempleados.

Minutos después, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y otra del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de La Plata arribaron al lugar para asistir a los heridos.

la plata persecucion y choque

Posteriormente, los motociclistas fueron trasladaron al hospital San Roque de Gonnet y al hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero. Fuentes policiales detallaron que ambos presentaban politraumatismos, aunque se informó que se encontraban fuera de peligro.

El lugar del hecho fue preservado para la realización de las pericias correspondientes y se procedió al secuestro de la moto involucrada, la cual no presentaba impedimentos legales.

la plata persecucion y choque

La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito, resistencia a la autoridad y lesiones culposas”, además de la infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y es investigada por la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías y la Defensa en turno.