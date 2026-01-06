Video: huyeron de un control policial, chocaron y terminaron volando por el aire
Todo ocurrió en medio de una impresionante persecución en La Plata. Los dos jóvenes circulaban en moto, sin casco y realizando peligrosas maniobras.
Una impresionante persecución policial en la ciudad de La Plata terminó con dos jóvenes heridos y aprehendidos luego de que huyeran de un control y chocaran contra un auto tras intentar pasar un semáforo en rojo. Todo quedó registrado en varios videos.
La secuencia comenzó cuando personal de la policía motorizada SASU realizaba una recorrida preventiva y advirtieron la presencia de dos jóvenes que circulaban a bordo de una moto Honda Wave 110 cc de color negro, sin casco y realizando maniobras imprudentes.
Al intentar identificarlos, los ocupantes del rodado hicieron caso omiso a la orden policial y aceleraron la velocidad, por lo que se inició una impresionante persecución. Tal como se escucha en el video, los policías se desplazaban con las balizas y sirenas encendidas. En paralelo, se solicitó apoyo a otras unidades para implementar un cerrojo en la zona.
La persecución llegó a su fin cuando, al llegar a la intersección de las calles 19 y 532, los jóvenes aceleraron aún más e intentaron cruzar un semáforo en rojo, pero terminaron chocando contra un auto Toyota Yaris gris.
Como consecuencia del fuerte impacto, los dos ocupantes fueron despedidos de la moto y cayeron heridos sobre el pavimento.
Tras el choque, los efectivos lograron la aprehensión de ambos, identificados como ciudadanos argentinos, de 18 años y desempleados.
Minutos después, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y otra del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de La Plata arribaron al lugar para asistir a los heridos.
Posteriormente, los motociclistas fueron trasladaron al hospital San Roque de Gonnet y al hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero. Fuentes policiales detallaron que ambos presentaban politraumatismos, aunque se informó que se encontraban fuera de peligro.
El lugar del hecho fue preservado para la realización de las pericias correspondientes y se procedió al secuestro de la moto involucrada, la cual no presentaba impedimentos legales.
La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito, resistencia a la autoridad y lesiones culposas”, además de la infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y es investigada por la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías y la Defensa en turno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario