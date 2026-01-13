Detuvieron a una influencer de moda acusada de robar ropa de una feria

robo influencer moda

El personal del Comando Patrulla La Plata intervino rápidamente y trasladó a la influencer a la Comisaría Novena. La causa quedó caratulada como “hurto” (modalidad mechera) y está a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, de la UFI N° 16.

María Belén Patao es conocida en el ambiente digital por sus publicaciones sobre tendencias y consejos de moda. Su detención generó sorpresa entre sus seguidores y en el circuito de feriantes platenses. La mujer restringió su perfil en Instagram tras el escándalo.

La policía informó que, tras el procedimiento, las prendas fueron restituidas a sus dueños y la fiscalía ordenó que la mujer recupere la libertad, aunque seguirá siendo investigada.