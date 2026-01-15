Tragedia en La Plata: una mujer y sus dos hijas murieron al incendiarse su casa

La hipótesis principal indica que el menor prendió fuego unas prendas que estaban sobre la cama. Las llamas se propagaron rápidamente al colchón y, en pocos minutos, el interior de la vivienda se volvió una trampa mortal.

La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte” y quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien deberá determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y si existieron otros factores que hayan contribuido al fatal desenlace. Además, videos e imágenes del incendio que circularon en grupos vecinales ya fueron incorporados al expediente judicial.