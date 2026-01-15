Tragedia en La Plata: una mujer y sus dos hijas murieron al incendiarse su casa
El fuego se habría iniciado por un niño de tres años que estaba jugando con un encendedor en el interior de la casa.
Una mujer de 27 años y dos nenas de 7 y 4 murieron el miércoles por la noche tras el incendio de una vivienda en la localidad de Los Hornos, ubicada en el partido bonaerense de La Plata. El hecho provocó conmoción en la zona, puesto que los vecinos fueron testigos del humo que salía de la vivienda hasta que llegaron los bomberos.
El trágico siniestro ocurrió en un local que la familia usaba como vivienda, ubicado en la calle 57 entre 152 y 153, al sur de la capital bonaerense. Según precisaron fuentes policiales, el incendio comenzó mientras un nene de apenas 3 años jugaba con un encendedor y prendió ropa, que finalmente alcanzó uno de los colchones.
El fuego avanzó muy rápido y una adolescente logró salir de la construcción junto a ese nene. En pocos minutos, decenas de vecinos se acercaron al lugar y poco después llegaron bomberos voluntarios de Los Hornos y San Carlos y también personal del SAME.
Los cuerpos de las víctimas fueron hallados por los bomberos sobre una cama, en la parte delantera del inmueble, debajo de una ventana.
La hipótesis detrás de la tragedia
De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, el incendio habría comenzado de manera accidental. Los familiares de las víctimas relataron que un nene de tres años estaba jugando con un encendedor en uno de los dormitorios.
La hipótesis principal indica que el menor prendió fuego unas prendas que estaban sobre la cama. Las llamas se propagaron rápidamente al colchón y, en pocos minutos, el interior de la vivienda se volvió una trampa mortal.
La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte” y quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien deberá determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y si existieron otros factores que hayan contribuido al fatal desenlace. Además, videos e imágenes del incendio que circularon en grupos vecinales ya fueron incorporados al expediente judicial.
