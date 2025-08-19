La curiosa versión de Pepe Ochoa sobre la infidelidad de Gime Accardi: "La libido de ella empezó a decaer..."
El periodista de LAM dio algunos detalles de los supuestos momentos que fueron desgastando la relación entre la actriz y Nico Vázquez, pero hasta sus compañeros de LAM lo reprobaron.
La confirmación de la infidelidad de Gime Accardi a Nico Vázquez como detonante para la separación tras 18 años de pareja es el tema del momento para el mundo de espectáculos, lo que desató todo tipo de versiones.
Mientras que todavía se desconoce quién es el tercero en discordia, con diferentes nombras dando vueltas pero sin confirmaciones por parte de los involucrados, surgen hipótesis de todo tipo alrededor de la expareja.
En este marco, y a modo de intentar explicar un supuesto desgaste de la relación de los actores, el periodista Pepe Ochoa de LAM dio una curiosa versión, hasta el momento desconocida: la obra de teatro "Tootsie" como parte de las causas de la crisis matrimonial.
El actor protagonizó la versión teatral de la icónico película dirigida por Sydney Pollack y protagonizada por Dustin Hoffman. Como su colega hollywoodense, Nico se vestía de mujer durante la obra.
"Ella empieza en el mundo del streaming, en Olga, y ella empezó a tener más vida social, más vida nocturna. Como Nico estaba sin cejas y todo el día vestido de mujer, la libido de ella empezó a decaer", sostuvo Pepe Ochoa, desatando la reprobación incluso de sus compañeros.
En tanto, este mismo martes, Accardi y Vázquez rompieron el silencio, confirmando la existencia de una infidelidad. "Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay", deslizó al inicio el actor.
"La realidad es esa, lo que dijo Gime. Ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar, para mí sigue siendo una persona muy importante. De hecho, hoy al mediodía estuve con ella, porque fue una mañana muy movida. No voy a entrar en detalles. Sí quiero aclarar que lo que dijo fue lo que sucedió", sostuvo Nico durante una rueda de prensa.
Un rato antes, al momento de confirmar lo que dijo fue "un error", Accardi negó que el tercero involucrado sea su compañero de obra de teatro, Andrés Gil.
