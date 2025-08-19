La curiosa versión de Pepe Ochoa sobre la infidelidad de Gime Accardi: "La libido de ella empezó a decaer..."

pepe ochoa nico vazquez gime accardi

En tanto, este mismo martes, Accardi y Vázquez rompieron el silencio, confirmando la existencia de una infidelidad. "Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay", deslizó al inicio el actor.

"La realidad es esa, lo que dijo Gime. Ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar, para mí sigue siendo una persona muy importante. De hecho, hoy al mediodía estuve con ella, porque fue una mañana muy movida. No voy a entrar en detalles. Sí quiero aclarar que lo que dijo fue lo que sucedió", sostuvo Nico durante una rueda de prensa.

Un rato antes, al momento de confirmar lo que dijo fue "un error", Accardi negó que el tercero involucrado sea su compañero de obra de teatro, Andrés Gil.