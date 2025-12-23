Escándalo en un recital de El Polaco en San Isidro: qué pasó

Luego Juan contó que "el cantante dio un recital en un lugar de zona norte, más precisamente San Isidro y las fans no me paran de escribir totalmente indignadas con su ídolo porque no cumplió las expectativas”.

“El recital estaba anunciado 1.30 y el show de El Polaco terminó empezando pasadas las 3.30. Me dicen que el lugar estaba estallado de gente e iban pasando las horas y no llegaba, al punto que se decía ‘esto es una mentira’. Hablé con varias chicas que estuvieron ahí y me vinieron a contar todo”, agregó Etchegoyen.

“Lo que me dicen es que cuando empezó el show, casi a las cuatro de la mañana, o sea muy tarde, y encima El Polaco cantó dos canciones, que medio que ni las canto! Cantaba otro y el decia ‘las manos bien arriba’, ‘Ahora todos saltando’ y luego de esos dos temas se terminó su participación”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Las fans de El Polaco que fueron al lugar están en llamas y sienten que fueron estafadas porque primero se retrasó mucho y además estuvo haciendo solo dos temas que por lo que me dicen ni siquiera cantó casi. Hablé con el lugar y me dicen que efectivamente llegó tarde pero que luego fue una fiesta, esto no es lo que me dicen las fans que me contactaron”.