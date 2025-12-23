El fenómeno Prime Video: cómo 2025 redefinió el éxito con acción y grandes estrellas

Embed - Menem - Tráiler Oficial

- El Fin del Amor (segunda temporada): En esta temporada, se ve a una Tamara que alcanza el éxito y el prestigio con el que siempre soñó tras la publicación de su libro El fin del amor. Sin embargo, su felicidad se ve empañada por el proceso judicial que sigue a la muerte de su padre y por un interés amoroso inesperado. La serie está basada en el libro de Tamara Tenenbaum y protagonizada por Lali Espósito, quien es -a su vez- la productora ejecutiva.

Embed - El Fin Del Amor - Nueva Temporada I Tráiler Oficial I Prime Video

- LOL: Last One Laughing Argentina (segunda temporada): Tras el éxito de la primera temporada, LOL: Last One Laughing Argentina regresa con su formato que utiliza decenas de cámaras para capturar toda la acción hilarante durante la impredecible competencia de seis horas. La serie reúne a un grupo de estrellas consagradas de la comedia y nuevos talentos que utilizan diversos estilos humorísticos, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras intentan mantener la compostura. En esta entrega, la diva argentina Susana Giménez regresa como conductora, acompañada por el actor y comediante Darío Lopilato como co-conductor, y suma además la participación especial de Marcelo Tinelli.

Embed - LOL Argentina - Temporada 2 | Tráiler oficial

Producciones internacionales lanzadas en la plataforma

- Fallout (segunda temporada): Doscientos años después del apocalipsis, los gentiles habitantes de los refugios de lujo contra ceniza nuclear se ven obligados a regresar al infierno radiactivo que sus antepasados dejaron atrás, sólo para descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y profundamente violento esperándolos. La nueva temporada retomará los eventos que se desarrollan tras el impactante final de la primera entrega y llevará al público en un viaje a través del yermo de Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas. Basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos, en sus primeros cuatro días del estreno de la primera temporada se convirtió en un éxito entre su audiencia global, ubicándose entre los tres títulos más vistos del servicio y la temporada más vista a nivel mundial desde Los Anillos de Poder.

Embed - Fallout - Segunda Temporada | Tráiler Oficial | Prime Video

- Gen V (segunda temporada): En esta segunda entrega, las clases han comenzado. Mientras el resto de Estados Unidos se adapta al puño de hierro de Homelander, el nuevo y misterioso director de la Universidad Godolkin promueve un programa que promete hacer a los estudiantes más poderosos que nunca. Cate y Sam son celebrados como héroes, mientras que Marie, Jordan y Emma regresan a clases a regañadientes, arrastrando meses de trauma y pérdidas. Pero es difícil concentrarse en fiestas y materias cuando se avecina una guerra entre humanos y Supes, dentro y fuera de la universidad. El grupo descubre un programa secreto que se remonta a la fundación de la Universidad Godolkin y que podría tener consecuencias mucho mayores de lo que imaginan. Y, de alguna manera, Marie forma parte de todo esto.

Embed - Gen V Temporada 2 - Tráiler Oficial | Prime Video España

- Jefes de Estado: En Jefes de Estado, el primer ministro del Reino Unido, Sam Clarke (Idris Elba), y el presidente de los EE.UU., Will Derringer (John Cena), tienen una rivalidad pública y poco amistosa que pone en peligro la “relación especial” entre sus países. Pero cuando se convierten en el objetivo de un poderoso y despiadado enemigo extranjero, que resulta ser más que un rival para las fuerzas de seguridad de los dos líderes, se ven obligados a confiar en las únicas dos personas en las que pueden confiar: ellos mismos. Finalmente, aliados con la brillante agente del MI6, Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), deben huir y encontrar una forma de trabajar juntos el tiempo necesario para impedir una conspiración global que amenaza al mundo entero.

Embed - Jefes de Estado | Trailer Final | Prime Video

- Betty La Fea, La Historia Continúa (segunda temporada): Esta nueva temporada retoma exactamente donde terminó la anterior, con Betty (Ana María Orozco) enfrentando decisiones que sacuden su presente y redefinen la historia de su familia. Mientras intenta reconstruir su relación con su hija Mila y lidiar con la creciente distancia emocional entre ella y Armando, nuevos secretos salen a la luz, incluída la inesperada noticia del embarazo de alguien cercano a ella, lo que pondrá a prueba la estabilidad de todo aquello que creía tener bajo control. Betty la Fea: La Historia Continúa rompió el récord mundial como el título latinoamericano con mayor audiencia global en la historia de Prime Video y se convirtió en la serie o película más vista de todos los tiempos en Colombia a través de la plataforma.

Embed - Betty la Fea: La Historia Continúa - Segunda Temporada I Tráiler Oficial

- Culpa Nuestra: La anticipada película original española que lleva la exitosa trilogía del New York Times de Mercedes Ron a su épica conclusión, llegó tras el éxito internacional de Culpa mía y Culpa tuya (la película original internacional más vista en Prime Video en su lanzamiento). En esta última entrega, la boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?

Embed - Culpa Nuestra - Tráiler | Prime Video España

- El verano en que me enamoré (tercera temporada): Basada en la exitosa trilogía de libros de Jenny Han, El verano en que me enamoré es un drama multigeneracional centrado en un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos. Explora los complejos lazos entre madres e hijos, la fortaleza de las amistades femeninas duraderas y el viaje transformador del crecimiento personal. En el fondo, es una historia sobre el primer amor, el primer desamor y la magia imborrable de un verano perfecto. Es el final de su tercer año de universidad y Belly espera con ilusión otro verano en Cousins junto a su alma gemela, Jeremiah. Su futuro parece estar definido, hasta que ciertos acontecimientos inesperados traen de vuelta a su primer amor, Conrad. Ahora, al borde de la adultez, Belly se encuentra en una encrucijada y debe decidir cuál de los dos hermanos tiene su corazón. El verano en que me enamoré se ha convertido en un fenómeno global desde su debut. La tercera temporada alcanzó 25 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros 7 días y es la quinta temporada de regreso más vista en Prime Video. La primera temporada se estrenó en el verano de 2022, convirtiéndose en la serie número 1 de Prime Video durante su fin de semana de lanzamiento. La segunda temporada se estrenó en el verano de 2023 y duplicó los índices de audiencia de la primera en los tres primeros días.

Embed - El verano en que me enamoré | Temporada 3 - Tráiler Oficial | Prime Video España

- Maxton Hall - Un mundo entre nosotros (segunda temporada): La primera temporada de Maxton Hall se convirtió en la serie original internacional más vista de Prime Video de todos los tiempos y alcanzó el puesto #1 en los rankings de Prime Video en más de 120 países. Luego de este éxito, llega una nueva temporada. Tras una noche apasionada en Oxford y con su mayor sueño al alcance de la mano, todo parece ir perfectamente para Ruby (Harriet Herbig-Matten). Pero un giro del destino en la familia de James (Damian Hardung) lo cambia todo, y es, de todos los que le rodean, el propio James quien la hace regresar de su nube a una cruda realidad. Ruby queda devastada. Nunca ha sentido algo tan fuerte por nadie como por James y nunca nadie la ha lastimado tanto. Ruby desea recuperar su vida de antes, aquella en la que nadie en Maxton Hall la conocía ni formaba parte del elitista mundo de sus compañeros de clase. Pero no puede olvidar a James, especialmente porque él está decidido a recuperarla.

Embed - Maxton Hall T2 | Tráiler oficial

- Dímelo bajito: Basada en la primera novela de la saga Dímelo (Dímelo bajito, Dímelo en secreto, Dímelo con besos) de Mercedes Ron, la película está protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales que interpretan los papeles de Kami, Thiago y Taylor, respectivamente. Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o eso creía. Lo que no estaba en sus planes era que los hermanos Di Bianco regresaran para poner su mundo de cabeza. Hace siete años, Thiago le dio su primer beso. Y Taylor, fue quien siempre la protegió. Pero su inesperado regreso sacude la aparentemente perfecta vida de Kami. Ya no es la niña inocente que ellos conocían: desde que se fueron, parece que nadie puede realmente llegar a ella. Nadie, excepto ellos. ¿Podrá Kami resistirse a la simple presencia de Thiago? ¿Qué pasará cuando Taylor empiece a mirarla de manera diferente? ¿Explotará todo en mil pedazos una vez más?

Embed - Dímelo Bajito | Tráiler Oficial | Prime Video España