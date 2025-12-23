Temporada de Premios 2026: cuándo empieza y con qué galardón terminan
Los premios Emmy, Oscar, BAFTA y más ya tienen fecha de transmisión para 2026. Conocé todos los detalles y qué significa cada galardón.
Después de un periodo sumamente complejo para la industria del cine y las series, la hoja de ruta para la temporada de premios 2026 finalmente quedó establecida. El año previo estuvo marcado por una forzosa reestructuración del calendario debido a la emergencia ambiental provocada por los devastadores incendios en California durante el 2025, un evento que obligó a postergar las galas más prestigiosas de Hollywood. Actualmente, la comunidad artística mantiene la esperanza de que el clima acompañe en los meses venideros, permitiendo que las celebraciones se desarrollen con normalidad y se logre reconocer a las producciones que, con esfuerzo y mensajes contundentes, impactaron en la cultura global.
La dinámica de este año presenta una ventaja estratégica para los analistas y fanáticos. Debido a que la gala inaugural se celebra con varios meses de antelación respecto a la tradicional maratón de ceremonias que ocurre entre enero y marzo, y sumado a que ya se han dado a conocer tres listas de nominados, es posible trazar un panorama previo de lo que será esta competencia por el podio. Esta "batalla campal" por el reconocimiento de la crítica ya tiene nombres propios que resuenan con fuerza en cada categoría.
Los favoritos en la pantalla chica y el cine
En el ámbito de la televisión, la disputa parece estar concentrada en tres títulos que han cautivado a la audiencia por motivos muy distintos. Las producciones que se perfilan como las grandes contendientes son The White Lotus, Severance y Adolescence. Estas series no solo lograron altos niveles de audiencia, sino que también cuentan con el respaldo de una crítica que valora su originalidad y su ejecución técnica.
Por el lado del séptimo arte, la competencia cinematográfica promete ser una de las más reñidas de la última década. Tres películas lograron posicionarse en los primeros lugares de las apuestas y parecen encaminadas a dominar las categorías principales. Se trata de Frankenstein, One Battle After Another y Sinners. Cada una de estas cintas representa una apuesta ambiciosa que busca consagrarse en la gala final, consolidando el trabajo de directores y elencos que dedicaron años a estos proyectos.
La música no se queda atrás en esta temporada de galardones. Las apuestas actuales están encabezadas por trabajos que dominaron las listas de reproducción y las conversaciones en redes sociales. Entre los favoritos para alzarse con las estatuillas se encuentran DeBÍ TiRAR MáS FOToS, MAYHEM y Man's Best Friend, tres propuestas que lideran las preferencias y marcan el ritmo de lo que será la premiación sonora del año, es decir, los Premios Grammy.
Con el objetivo de que el público no se pierda ningún detalle de este despliegue de talento y celebridades, los organizadores difundieron la agenda completa de los eventos clave. Este cronograma será la guía fundamental para seguir de cerca quiénes serán los encargados de recibir los máximos honores en un 2026 que promete devolverle todo el brillo y la emoción a la alfombra roja.
La agenda completa de los Premios 2026
Critics Choice Awards - 4 de enero
Golden Globes - 11 de enero
Grammys - 1 de febrero
BAFTA Awards - 22 de febrero
BRIT Awards - 28 de febrero
SAG Awards - 1 de marzo
Premios Oscar - 15 de marzo
Tony Awards - 7 de junio
