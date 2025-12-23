Temporada de Premios 2026: cuándo empieza y con qué galardón terminan

La música no se queda atrás en esta temporada de galardones. Las apuestas actuales están encabezadas por trabajos que dominaron las listas de reproducción y las conversaciones en redes sociales. Entre los favoritos para alzarse con las estatuillas se encuentran DeBÍ TiRAR MáS FOToS, MAYHEM y Man's Best Friend, tres propuestas que lideran las preferencias y marcan el ritmo de lo que será la premiación sonora del año, es decir, los Premios Grammy.

Con el objetivo de que el público no se pierda ningún detalle de este despliegue de talento y celebridades, los organizadores difundieron la agenda completa de los eventos clave. Este cronograma será la guía fundamental para seguir de cerca quiénes serán los encargados de recibir los máximos honores en un 2026 que promete devolverle todo el brillo y la emoción a la alfombra roja.

La agenda completa de los Premios 2026

Critics Choice Awards - 4 de enero

Golden Globes - 11 de enero

Grammys - 1 de febrero

BAFTA Awards - 22 de febrero

BRIT Awards - 28 de febrero

SAG Awards - 1 de marzo

Premios Oscar - 15 de marzo

Tony Awards - 7 de junio