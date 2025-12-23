Yanina Latorre filtró el contenido del celular de Nicolás Payarola: "Brujerías, mataba gallinas y muchos chats"

En ese contexto, Latorre fue durísima al describir el perfil del exabogado y su manera de moverse. “Estamos hablando de Payarola: genete marginal, un estafador de poca monta”, afirmó cuando le consultaron por los rituales con gallinas que encargaba. Y agregó una reflexión sobre sus ambiciones personales: “Él creyó que hablando con autoridad de su relación con Wanda y L-Gante se iba a hacer millonario”.

La conductora también recordó un testimonio reciente que se sumó a la causa y que refuerza la idea de un patrón de engaños. “Ayer apareció una esteticista en Infama que contó que él la convenció con un fideicomiso. (...) Quiso buscar la fama, pero la fama lo metió preso”, expresó, vinculando el deseo de exposición mediática de Payarola con su actual situación judicial.

Por último, Latorre reveló otro aspecto sensible del peritaje que promete generar fuerte repercusión en el ambiente mediático. Según aseguró, en los chats y capturas analizadas aparecen varios periodistas implicados, ya que el exabogado “pagaba para que lo defiendan” en distintos espacios. El contenido completo de ese material, que ya está en manos de la Justicia, podría sacudir tanto a los medios como al ámbito judicial en los próximos días.