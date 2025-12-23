Yanina Latorre filtró el contenido del celular de Nicolás Payarola: "Brujerías, mataba gallinas y muchos chats"
Yanina Latorre reveló detalles del peritaje al celular del exabogado de Wanda Nara y L-Gante, donde aparecieron chats comprometedores, prácticas de brujería y presuntos pagos a comunicadores.
El escándalo que rodea a Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara y L-Gante, sumó en las últimas horas un capítulo todavía más impactante tras conocerse los resultados del peritaje judicial realizado sobre su teléfono celular. La información fue revelada por Yanina Latorre al aire de SQP, donde detalló que el contenido hallado incluye desde rituales de brujería con sacrificios de animales hasta pagos a periodistas para que lo defendieran públicamente, en un entramado que vuelve a colocar al letrado en el centro de la polémica.
Según contó la conductora, la Justicia terminó de analizar el dispositivo y el material encontrado es de extrema gravedad. “En este momento terminaron de peritar el teléfono de Payarola. La cantidad de gente comprometida… Son 172 capturas muy complicadas. El tipo hacía brujerías, tenía una bruja que mataba gallinas. Hay muchos chats”, lanzó Latorre, generando estupor en el estudio y dejando al descubierto una trama inesperada detrás del accionar del abogado detenido a fines de noviembre.
Entre los datos más llamativos del peritaje, la panelista explicó que Payarola mantenía contacto permanente con una mujer dedicada a prácticas esotéricas, con quien intercambiaba mensajes de manera constante. De acuerdo a lo relatado, “mataba gallinas todas las semanas” como parte de supuestos rituales, y el exletrado tenía una obsesión particular con tres personas a las que consideraba sus principales adversarios: la abogada Lara Piro, el futbolista Gonzalo Montiel y Sergio Occhiuzzo, uno de los primeros denunciantes en su contra.
En ese contexto, Latorre fue durísima al describir el perfil del exabogado y su manera de moverse. “Estamos hablando de Payarola: genete marginal, un estafador de poca monta”, afirmó cuando le consultaron por los rituales con gallinas que encargaba. Y agregó una reflexión sobre sus ambiciones personales: “Él creyó que hablando con autoridad de su relación con Wanda y L-Gante se iba a hacer millonario”.
La conductora también recordó un testimonio reciente que se sumó a la causa y que refuerza la idea de un patrón de engaños. “Ayer apareció una esteticista en Infama que contó que él la convenció con un fideicomiso. (...) Quiso buscar la fama, pero la fama lo metió preso”, expresó, vinculando el deseo de exposición mediática de Payarola con su actual situación judicial.
Por último, Latorre reveló otro aspecto sensible del peritaje que promete generar fuerte repercusión en el ambiente mediático. Según aseguró, en los chats y capturas analizadas aparecen varios periodistas implicados, ya que el exabogado “pagaba para que lo defiendan” en distintos espacios. El contenido completo de ese material, que ya está en manos de la Justicia, podría sacudir tanto a los medios como al ámbito judicial en los próximos días.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario