Una boda cargada de emoción: Coco Sily y Chimi Meza celebraron su amor en Berazategui

coco sily casamiento

Entre los presentes estuvieron Javier Calamaro, Daniel Aráoz, Mariano Iúdica, Miguel Ángel Rodríguez, Roly Serrano y Diego Pérez, entre otros. Cada uno aportó su energía al festejo, ya sea con anécdotas, chistes o palabras de cariño. La fiesta se extendió con música, fotos, videos y un clima de alegría generalizada. En cada rincón del salón aparecían muestras de afecto hacia los recién casados, quienes compartieron la jornada rodeados de amigos de toda la vida y nuevos vínculos construidos en estos años.

Muchos recordaron que este mismo salón había sido testigo de grandes celebraciones de la farándula, como la boda de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot en 2023. En esta ocasión, el escenario volvió a llenarse de emoción con la historia de Coco y Chimi. La pareja cerró la noche entre abrazos, brindis y buenos deseos, dejando en claro que esta nueva etapa comienza sostenida por el amor y la compañía de quienes los rodean.