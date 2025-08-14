Denunciaron a Santiago Maratea por promocionar un té que supuestamente ayuda a adelgazar

maratea trato hecho

Para los profesionales de la nutrición, estas afirmaciones resultan preocupantes: cualquier suplemento o infusión con fines de pérdida de peso debe evaluarse individualmente, considerando el estado de salud, posibles interacciones y contraindicaciones. “Recomendar algo así, sin conocer el contexto de cada persona, puede parecer inocente pero acarrear consecuencias graves”, advirtió Salzman.

La denuncia se fundamenta en el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria, que prohíbe a personas sin título habilitante -ya sea médico o licenciado en nutrición- aconsejar productos dietéticos o dietarios.

Según el Colegio, la conducta de Maratea encuadra en la figura de intrusismo profesional, regulada por el artículo 247 del Código Penal, que establece penas de 15 días a un año de prisión para quien realice actos propios de una profesión sin autorización.