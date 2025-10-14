El reproche de Wanda Nara a Maxi López con palito a Mauro Icardi: qué le dijo

El comentario aludió a la mansión de Santa Bárbara, en la zona norte del Gran Buenos Aires, que durante años fue motivo de disputa judicial entre ambos. Finalmente, Wanda se quedó con la propiedad en 2023, cerrando un extenso conflicto legal.

Hoy, su vínculo parece transitar otro momento. López participa en el certamen con una actitud relajada y con el desafío de conquistar al jurado —Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui—, mientras Wanda mantiene su estilo irónico y profesional al frente del reality.