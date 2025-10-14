Maxi López abandona MasterChef Celebrity: los motivos
Suspendió su participación en el reality que conduce su exmujer y viajó de manera urgente a Suiza: los motivos
El presente profesional de Maxi López en la televisión argentina dio un giro inesperado tras una situación personal que lo llevó a tomar una decisión urgente. Luego de que su pareja, Daniela Christiansson, compartiera en redes un alarmante mensaje sobre su estado de salud durante el séptimo mes de embarazo, el exfutbolista decidió viajar inmediatamente a Suiza para acompañarla.
La noticia fue confirmada por Adrián Pallares en el programa Intrusos, donde explicó la reacción de López ante el preocupante posteo de su pareja:"Después de este posteo, hoy mismo Maxi López está viajando a reencontrarse con su mujer”, expresó el conductor.
A pesar de haberse instalado en Argentina para cumplir con su participación en MasterChef Celebrity y pasar tiempo con sus hijos, el exdeportista priorizó su vida familiar y reorganizó sus compromisos laborales.
“Una semana va a estar allá… evidentemente ha grabado y adelantado lo suficiente como para poder irse. Luego volverá un mes entero a seguir grabando”, detalló el periodista.
Más tarde, el programa A la tarde también aportó detalles sobre las condiciones que habría impuesto el canal para permitirle viajar, dejando en claro que su regreso ya tiene fecha.
"Telefe, antes de partir, le impuso condiciones. Le dijo: 'Sí o sí, el próximo martes al mediodía tenés que estar acá para volver a grabar el programa'", informaron en el ciclo.
¿Qué le pasó a Daniela Christiansson?
Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, reveló un hecho preocupante desde Suiza que rápidamente generó repercusión en redes.
A través de una historia de Instagram, la modelo sueca compartió una situación que vivió en su casa mientras atraviesa el séptimo mes de embarazo.
“Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”, escribió Daniela, acompañando el mensaje con una selfie.
Pese al impacto inicial, Daniela llevó tranquilidad al contar que actuaron con rapidez para evitar consecuencias mayores.
“Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, aclaró en una publicación posterior.
En el mismo hilo de mensajes, también se sinceró sobre cómo se siente físicamente durante esta etapa del embarazo, sin ocultar el cansancio que viene acumulando.
“Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”, expresó con franqueza.
El posteo no pasó desapercibido, y muchos interpretaron que podría tratarse de un mensaje dirigido a López, quien lleva tres semanas en Buenos Aires, enfocado en su participación en el reality de cocina y en el reencuentro con sus hijos.
