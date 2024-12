Estalló la guerra entre Emilia Mernes y el Negro Rada: qué pasó

En ese sentido, el periodista explicó: “Es la guerra menos pensada: se trata del Negro Rada que con su equipo de trabajo está evaluando hacer acciones legales contra Emilia Mernes, así como te lo estoy contando. A mí me dicen que consideran lo sucedido un plagio total”. Por su parte, Etchegoyen continuó con su información: “El problema es que la nueva canción de Emilia que se llama ‘Novio Gangsta’ es muy parecida en la melodía a la emblemática canción de Rubén que es ‘Cha-Cha, Muchacha

Qué pasó entre Emilia Mernes y el Negro Rada

“Lo que me dicen es que en los próximos días habrá novedades legales. La compañía discográfica Montevideo Music Group está evaluando la situación y en comunicación con su artista por esta situación que lo ha sorprendido fuertemente”, destacó también Juan.

“La verdad es que escuché las dos canciones cuando me enteré de esto y el Negro tiene todo el derecho a enojarse, es igual la melodía. No tiene perdón semejante robo señores. Quiero decir también que la persona que me cuenta la información también me dice que no cree que esto sea confirmado por nadie. Primero porque no es cool en la industria hacer públicas este tipo de cosas y segundo porque el Negro es perfil bajo, pero que le molestó le molestó”, concluyó Etchegoyen.