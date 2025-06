Esteban Lamothe defendió a Ricardo Darín y atacó a Luis Caputo: "Chabón, lavate el ort..."

El comentario no pasó desapercibido y generó una fuerte reacción por parte del funcionario, quien, durante una entrevista en La Nación+, respondió con sarcasmo: “Es terrible lo de Darín, una sorpresa, es un tipo que aprecio pero me dio vergüencita ajena, se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en redes”.

Caputo redobló la apuesta y agregó: “Todo bien si él puede comprar empanadas en ‘Mi Gusto’ o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares... No, quedate tranquilo Ricardito, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos”.

lamothe darin

Consultado por Puro Show, Lamothe no ocultó su molestia y fue contundente: “Se lo sacó de contexto y el ministro diciéndole ‘Ricardito...’ a Ricardo Darín, chabón, lavate el ort... lavate la boca, ¿cómo vas a hablar de él así? Estás loco”.

El actor también resaltó la trayectoria y el legado del reconocido intérprete: “¿Vos como ministro de Economía qué hiciste? ¿Sabés lo que hizo Darín para el cine, las películas que hizo, cómo nos formó a nosotros también como personas? Uno cuando tiene ídolos se forma también”.

Finalmente, Lamothe cerró el tema dejando en claro su postura: “Más allá de que es un actorazo e hizo papeles brillantes, es un tipo que da un ejemplo en la forma que tiene de trabajar sobre todo... no sé cómo es en su vida privada pero intuyo que es una buena persona, porque se lo ve. No deja de ser una chiquilinada del ministro de Economía que muere ahí, tampoco es tan grave”.