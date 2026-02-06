Esteban Mirol ahora se la agarró con Franco Colapinto: "Un palito verde por salir último"
"El mensaje es aterrador...", lanzó el periodista al comparar lo que gana el piloto con otras profesiones.
Una publicación de Esteban Mirol alcanzó enorme repercusión en las últimas horas y volvió a instalar la discusión sobre los sueldos en el deporte de alto rendimiento. Esta vez, el foco estuvo puesto en Franco Colapinto y el dinero que percibiría por competir en la Fórmula 1, algo que el periodista cuestionó con dureza desde sus redes sociales.
Fiel a su estilo directo, Mirol puso el grito en el cielo al referirse a la cifra que rodea al joven corredor argentino y utilizó esa referencia para trazar un contraste con la realidad salarial de profesionales que atraviesan años de formación académica. Su planteo no tardó en viralizarse y generó una fuerte discusión digital.
"Colapinto recibe un palito verde por año por salir último en la Fórmula 1. Mirá qué mensaje, ¿no? Hay pibes que estudian cinco años en la universidad para ser médicos, contadores, profesionales, y a ellos seguramente no les pagan más de tres millones de pesos por mes. El mensaje es aterrador", disparó Mirol.
Además, el conductor anticipó una de las defensas habituales hacia los pilotos —el peligro de la disciplina— y la relativizó con una comparación ligada a la vida cotidiana en el país. “Y no me hablen del riesgo, ¿eh? Porque la verdad que vivir en la Argentina sin tener que correr un Fórmula 1 es de un riesgo total”.
Las declaraciones dividieron aguas casi de inmediato. Por un lado, hubo una catarata de mensajes en defensa de Colapinto, remarcando su mérito deportivo y lo excepcional que resulta que un argentino llegue a la elite del automovilismo mundial. Del otro, aunque en menor número, algunos usuarios coincidieron con la mirada crítica del periodista sobre la desigualdad de ingresos.
"Comentario gagá por favor. Orgullo Franco y ejemplo para los jóvenes de este hermoso país!!! La F1 tiene 22 pilotos uno es Argentino", escribió una joven. En la misma línea, otra seguidora suya lo cruzó: "Que desilusión Mirol. Es deporte lo de Colapinto, no puedo creer que pienses eso, que le paguen tan mal a un médico como a un docente o un jubilado, no tiene nada que ver con la gente que elige representar al país con un deporte".
El antecedente con Marixa Balli que ya había puesto a Mirol en el centro de la polémica
No es la primera vez que Esteban Mirol queda envuelto en un cruce que escala rápidamente. Tiempo atrás, en el programa LAM, protagonizó un tenso intercambio con Marixa Balli, quien reaccionó con enojo cuando sintió que se ponía en duda su palabra.
"Yo tuve local en La Salada y me hago cargo. No defiendo absolutamente nada, hablo de mi postura y de lo que yo transité", disparó la panelista. La discusión fue subiendo de temperatura cuando el periodista mencionó conceptos como "corrupción" y "droga". Eso motivó una respuesta contundente de Balli, que rechazó quedar vinculada a situaciones que, según dejó en claro, no le correspondían.
"¿Quién estuvo ahí? ¿Vos o yo? ¡Silencio!", arremetió Balli mientras Mirol intentaba dar su versión. La panelista recordó que se bancó "tres años de investigación" judicial por su trabajo en el predio y que tiene "los ovarios bien grandes" para defenderse.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario