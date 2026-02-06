Esteban Mirol ahora se la agarró con Franco Colapinto: "Un palito verde por salir último"

"Comentario gagá por favor. Orgullo Franco y ejemplo para los jóvenes de este hermoso país!!! La F1 tiene 22 pilotos uno es Argentino", escribió una joven. En la misma línea, otra seguidora suya lo cruzó: "Que desilusión Mirol. Es deporte lo de Colapinto, no puedo creer que pienses eso, que le paguen tan mal a un médico como a un docente o un jubilado, no tiene nada que ver con la gente que elige representar al país con un deporte".

esteban mirol colapinto

El antecedente con Marixa Balli que ya había puesto a Mirol en el centro de la polémica

No es la primera vez que Esteban Mirol queda envuelto en un cruce que escala rápidamente. Tiempo atrás, en el programa LAM, protagonizó un tenso intercambio con Marixa Balli, quien reaccionó con enojo cuando sintió que se ponía en duda su palabra.

"Yo tuve local en La Salada y me hago cargo. No defiendo absolutamente nada, hablo de mi postura y de lo que yo transité", disparó la panelista. La discusión fue subiendo de temperatura cuando el periodista mencionó conceptos como "corrupción" y "droga". Eso motivó una respuesta contundente de Balli, que rechazó quedar vinculada a situaciones que, según dejó en claro, no le correspondían.

"¿Quién estuvo ahí? ¿Vos o yo? ¡Silencio!", arremetió Balli mientras Mirol intentaba dar su versión. La panelista recordó que se bancó "tres años de investigación" judicial por su trabajo en el predio y que tiene "los ovarios bien grandes" para defenderse.