Marixa Balli confrontó en LAM a Estaban Mirol, quien abandonó el móvil en vivo: "¿Sos Carmen Barbieri ahora?"

El punto de no retorno llegó cuando Mirol, al verse sobrepasado por los argumentos de Balli, decidió abandonar la comunicación. Ante los gritos de "mentiroso total" por parte de Marixa, el periodista simplemente soltó un "no supiste qué decirme, chau".

Acto seguido, el periodista y exparticipante de MasterChef Celebrity se quitó el equipo de audio y se retiró de la habitación donde realizaba el móvil, dejando al conductor Ángel de Brito y al resto de las "angelitas" en absoluto asombro.

"Nunca me pasó que me abandonen un móvil así", comentó De Brito mientras la cámara mostraba la silla vacía del periodista. "¿Qué sos, Carmen Barbieri ahora?", ironizó