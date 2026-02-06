Netflix: es una de las películas más premiadas está en la plataforma y sigue siendo un éxito
Una película romántica y melancólica que marcó un antes y un después en el cine independiente.
Con una dirección exquisita, actuaciones memorables y una atmósfera única, esta historia se consagró en los Premios Oscar y obtuvo tres Globos de Oro, consolidándose como una de las obras más influyentes del siglo XXI.
Su reciente llegada a Netflix la volvió a posicionar entre las películas más buscadas de la plataforma, ideal tanto para quienes desean revisitarla como para quienes la descubren por primera vez.
De qué trata "Perdidos en Tokio"
La historia sigue a Bob Harris y Charlotte, dos estadounidenses que coinciden en un hotel de lujo en la ciudad de Tokio mientras atraviesan momentos de desconexión personal y emocional. Él es un actor en el ocaso de su carrera que viaja a Japón para filmar una publicidad; ella es una joven que acompaña a su marido fotógrafo, absorbido por su trabajo.
Ambos se sienten solos, desorientados y fuera de lugar. A partir de encuentros casuales y noches de insomnio, construyen una relación íntima basada en la comprensión, el silencio y la complicidad. Juntos exploran la vida nocturna de Tokio y comienzan a cuestionarse sus propias vidas.
Con una mirada sensible y minimalista, la película aborda temas como la soledad, el amor, el paso del tiempo y las conexiones inesperadas, todo envuelto en una atmósfera nostálgica que se convirtió en su sello distintivo.
Reparto de "Perdidos en Tokio"
El elenco es uno de los grandes pilares de esta producción, con interpretaciones que fueron ampliamente elogiadas por la crítica:
-
Bill Murray como Bob Harris
Scarlett Johansson como Charlotte
Giovanni Ribisi como John
Anna Faris como Kelly
Fumihiro Hayashi
-
Akiko Takeshita
-
Catherine Lambert
-
Diamond Yukai
-
Nao Asuka
-
Hiroko Kawasaki
La química entre los protagonistas y la sutileza de sus actuaciones elevan la historia a un nivel emocional profundo y auténtico.
Tráiler de "Perdidos en Tokio"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario