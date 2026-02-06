Netflix: es una de las películas más premiadas está en la plataforma y sigue siendo un éxito

Reparto de "Perdidos en Tokio"

El elenco es uno de los grandes pilares de esta producción, con interpretaciones que fueron ampliamente elogiadas por la crítica:

Bill Murray como Bob Harris

Scarlett Johansson como Charlotte

Giovanni Ribisi como John

Anna Faris como Kelly

Fumihiro Hayashi

Akiko Takeshita

Catherine Lambert

Diamond Yukai

Nao Asuka

Hiroko Kawasaki

La química entre los protagonistas y la sutileza de sus actuaciones elevan la historia a un nivel emocional profundo y auténtico.

Tráiler de "Perdidos en Tokio"