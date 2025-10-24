Esteban Mirol aseguró haber sido discriminado por la edad en MasterChef Celebrity y apuntó a Wanda Nara

Con su habitual ironía, respondió con un desafío físico a la conductora. “Le propuse que trotáramos juntos por la reserva ecológica. Yo corro ocho kilómetros por semana, camino seis por día, tengo buen estado físico. No creo que ella aguante más de uno”, lanzó con humor.

Aun así, Mirol intentó aclarar que no busca enemistarse con la presentadora. “Salvo por ese comentario, no tengo nada en contra de Wanda”, aclaró, bajando el tono de la polémica.

Un clima tenso en el detrás de cámaras

El conductor también se refirió a la dinámica interna del reality, que, según describió, puede volverse tan competitiva como un programa de convivencia. “Ahí adentro se matan. Es como en Gran Hermano: al principio todos se abrazan, pero después empieza el juego real”, comentó.

A partir de esa tensión, aseguró que varios compañeros sufrieron situaciones difíciles. “A Momi Giardina la destruyeron en su primera semana. La trataron tan mal que terminó con medicación. Después, cuando lo contó, mágicamente su plato fue el mejor. Es todo muy extraño”, recordó.

Además, confesó que él mismo se sintió maltratado por parte del jurado. “Sí, me humillaron. Tres días antes del estreno, los jurados salieron en televisión a decir que yo debía aprender a aceptar consejos, como si ya me hubieran evaluado. Spoilearon el programa y dejaron claro que no les caía bien”, denunció.

También relató un cruce con uno de los productores del ciclo que lo dejó desconcertado. “Me dijo que no hiciera tantos chistes porque yo era conductor de noticiero. Le tuve que aclarar que ya no hacía noticieros, y que cuando lo hacía, también le ponía humor. No entendí si quería callarme o simplemente no sabía quién era”, explicó.

Finalmente, el periodista resumió su experiencia con una reflexión honesta y sin eufemismos. “Fue una experiencia rara. Por momentos linda, pero con un trasfondo que no se muestra. Hay favoritismos, hay prejuicios y hay mucha hipocresía”, concluyó, dejando en evidencia el sabor amargo que le dejó su paso por el popular reality.