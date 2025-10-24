Esteban Mirol aseguró haber sido discriminado por la edad en MasterChef Celebrity y apuntó a Wanda Nara
El periodista comentó su participación en el reality y no dudó en ser contundente sobre las devoluciones que recibió.
Después de mantenerse en silencio tras su participación en MasterChef Celebrity, Esteban Mirol decidió dar su versión y no se guardó nada. El conductor se mostró decepcionado por lo que vivió detrás de cámaras y dejó fuertes declaraciones contra la organización del programa.
“Cuando me convocaron, me dijeron que no hacía falta ser un chef profesional. Yo acepté porque me gusta cocinar, lo hago desde la colimba, y pensé que el programa tenía ese espíritu popular”, relató, recordando cómo había comenzado su vínculo con el ciclo culinario.
Esa expectativa, sin embargo, no tardó en desvanecerse. “A los jurados no les gusta lo que hago. Hay algo en la mirada que tienen que no coincide con la gente común, con la cocina de verdad”, expresó, dejando en claro que no se sintió valorado por su desempeño.
Con el paso de los programas, la incomodidad del periodista se acentuó, especialmente por lo que describió como un trato desigual hacia los concursantes de mayor edad. “A los más grandes nos tratan distinto. Hablan de igualdad y diversidad, pero con los que tenemos unos años más, no hay ningún tipo de consideración. Es una forma de edadismo de la que nadie habla”, remarcó.
En otro momento de la charla, Mirol recordó un comentario que lo marcó y que, según él, fue un punto de quiebre. “Dijo que estaban preocupados porque yo era un hombre grande. Eso es discriminación, así de simple”, aseguró sobre una frase de Wanda Nara que no pasó desapercibida.
Con su habitual ironía, respondió con un desafío físico a la conductora. “Le propuse que trotáramos juntos por la reserva ecológica. Yo corro ocho kilómetros por semana, camino seis por día, tengo buen estado físico. No creo que ella aguante más de uno”, lanzó con humor.
Aun así, Mirol intentó aclarar que no busca enemistarse con la presentadora. “Salvo por ese comentario, no tengo nada en contra de Wanda”, aclaró, bajando el tono de la polémica.
Un clima tenso en el detrás de cámaras
El conductor también se refirió a la dinámica interna del reality, que, según describió, puede volverse tan competitiva como un programa de convivencia. “Ahí adentro se matan. Es como en Gran Hermano: al principio todos se abrazan, pero después empieza el juego real”, comentó.
A partir de esa tensión, aseguró que varios compañeros sufrieron situaciones difíciles. “A Momi Giardina la destruyeron en su primera semana. La trataron tan mal que terminó con medicación. Después, cuando lo contó, mágicamente su plato fue el mejor. Es todo muy extraño”, recordó.
Además, confesó que él mismo se sintió maltratado por parte del jurado. “Sí, me humillaron. Tres días antes del estreno, los jurados salieron en televisión a decir que yo debía aprender a aceptar consejos, como si ya me hubieran evaluado. Spoilearon el programa y dejaron claro que no les caía bien”, denunció.
También relató un cruce con uno de los productores del ciclo que lo dejó desconcertado. “Me dijo que no hiciera tantos chistes porque yo era conductor de noticiero. Le tuve que aclarar que ya no hacía noticieros, y que cuando lo hacía, también le ponía humor. No entendí si quería callarme o simplemente no sabía quién era”, explicó.
Finalmente, el periodista resumió su experiencia con una reflexión honesta y sin eufemismos. “Fue una experiencia rara. Por momentos linda, pero con un trasfondo que no se muestra. Hay favoritismos, hay prejuicios y hay mucha hipocresía”, concluyó, dejando en evidencia el sabor amargo que le dejó su paso por el popular reality.
