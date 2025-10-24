Rescate de Lourdes Fernández: qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada la ex Bandana

ana hermana de lourdes fernandez

Durante el allanamiento en su departamento de Palermo García Gómez intentó esconderse de los efectivos policiales metiéndose en un ropero de su casa, y también se quiso fugar tirándose de una ventana que da al pulmón de manzana del edificio.

Antes de que pudiera completar el salto los efectivos policiales lo detuvieron. Ahora, el empresario está imputado por privación ilegítima de la libertad en una causa que pasó a manos de la fiscal Silvana Russi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43.