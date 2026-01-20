Esteban Mirol rompió el silencio sobre su escándalo en MasterChef: "Me maltrataron"

Para el conductor, el límite se cruzó cuando el humor y la competencia se transformaron en un mecanismo para burlarse de su desempeño, algo que no estaba dispuesto a tolerar. Este malestar pone nuevamente bajo la lupa el trato que reciben las figuras de trayectoria en los formatos de non-fiction, donde la necesidad de generar contenido viral muchas veces colisiona con el respeto profesional. Mientras el programa continúa su curso hacia la final, el testimonio de Mirol queda como un antecedente de la compleja relación entre el periodismo serio y el espectáculo masivo.

Embed