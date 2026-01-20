Inesperado reproche de Soledad Aquino a sus hijas Cande y Mica Tinelli: "Sigo esperando..."
La primera esposa de Marcelo Tinelli y sus dos hijas parecen no tener una buena relación, al menos de momento. Conocé qué sucede actualmente entre ellas.
El entorno familiar de Marcelo Tinelli atraviesa un momento de alta sensibilidad tras las recientes declaraciones de su primera esposa, Soledad Aquino. A través de sus plataformas digitales, la madre de Micaela y Candelaria Tinelli manifestó su profunda angustia por el distanciamiento afectivo que percibe de parte de sus hijas, exponiendo una interna que, hasta ahora, se mantenía en la esfera privada.
Aquino compartió una fotografía retro junto a las dos jóvenes, acompañada de un texto que encendió las alarmas entre sus seguidores por su tono de desolación. “Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto”, escribió la exmujer del conductor, dejando en claro que la comunicación entre ellas se encuentra interrumpida.
Un reclamo que interpela la paternidad
Lejos de quedar en una simple expresión de nostalgia, el descargo de Soledad se profundizó con una reflexión que muchos interpretaron como un reproche directo hacia la falta de presencia de Mica y Cande en su cotidianidad. La empresaria cuestionó la reciprocidad en los vínculos entre padres e hijos tras haber dedicado una vida a su crianza.
“¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo, y seguiré siendo parte del silencio eterno”, expresó con crudeza. Estas palabras reflejan no solo su tristeza actual, sino también el temor a las repercusiones mediáticas o familiares que sus declaraciones puedan generar, aceptando de antemano la posibilidad de ser relegada nuevamente al ostracismo comunicativo.
Hasta el momento, ninguna de las dos hijas del presentador de televisión ha emitido una respuesta pública al respecto.
Recuerdos de su historia con Marcelo Tinelli
Este presente de soledad contrasta con las anécdotas que Aquino repasó recientemente en una entrevista con Moria Casán. En dicho diálogo, Soledad recordó su separación del dueño de la productora LaFlia, reconociendo que aquel proceso fue sumamente doloroso debido a sus propios sentimientos de aquel entonces. “Sé que fue el soltero codiciado y yo me separé muy enamorada. Lo que pasa es que vivíamos... Marcelo vivía prácticamente en el canal, yo criaba a mis hijas, era muy celosa, torturante, insoportable”, confesó con honestidad.
Ante la consulta directa de "La One" sobre si Paula Robles había sido la tercera en discordia en aquel matrimonio, Aquino evitó entrar en polémicas mayores, aunque reaccionó con humor ante la acidez de la conductora. “Ya después no me importó, ¿viste? ¿Cómo te puedo explicar? Acepté la realidad y listo", explicó sobre el fin de su relación con el conductor, asegurando que tras la ruptura ella también logró reconstruir su vida sentimental con diversas parejas mientras él formaba una nueva familia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario