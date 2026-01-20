Inesperado reproche de Soledad Aquino a sus hijas Cande y Mica Tinelli: "Sigo esperando..."

soledad aquino

Recuerdos de su historia con Marcelo Tinelli

Este presente de soledad contrasta con las anécdotas que Aquino repasó recientemente en una entrevista con Moria Casán. En dicho diálogo, Soledad recordó su separación del dueño de la productora LaFlia, reconociendo que aquel proceso fue sumamente doloroso debido a sus propios sentimientos de aquel entonces. “Sé que fue el soltero codiciado y yo me separé muy enamorada. Lo que pasa es que vivíamos... Marcelo vivía prácticamente en el canal, yo criaba a mis hijas, era muy celosa, torturante, insoportable”, confesó con honestidad.

Ante la consulta directa de "La One" sobre si Paula Robles había sido la tercera en discordia en aquel matrimonio, Aquino evitó entrar en polémicas mayores, aunque reaccionó con humor ante la acidez de la conductora. “Ya después no me importó, ¿viste? ¿Cómo te puedo explicar? Acepté la realidad y listo", explicó sobre el fin de su relación con el conductor, asegurando que tras la ruptura ella también logró reconstruir su vida sentimental con diversas parejas mientras él formaba una nueva familia.