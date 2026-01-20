HBO Max estrena 2 películas consagradas del cine argentino: cuáles son

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado (Hernán Roselli): En esta pieza, el cine se sumerge en las sombras de los negocios familiares. La trama sigue a los Felpeto, quienes han comandado una red de apuestas clandestinas durante décadas. Tras la partida del patriarca, Maribel y su madre, Alejandra, asumen el mando de un imperio invisible. La película se transforma en un viaje íntimo por las lealtades y las grietas de una familia que debe equilibrar el peso de la herencia con la supervivencia en un mundo de reglas propias.

Crónicas de una santa errante (Tomás Gómez Bustillo): Con un tono que danza entre la ironía y la sensibilidad, esta historia nos traslada a la quietud de un pueblo rural. Allí, una mujer cuya devoción solo es superada por su afán de protagonismo, urde un plan audaz: falsificar un milagro para alcanzar la santidad. Al hallar una estatua perdida, orquesta una aparición divina para ser la más admirada de la comunidad. No obstante, el destino le tiene preparada una magia genuina y desgarradora que cuestionará sus deseos de reconocimiento y su propia fe.

Con estas incorporaciones, la plataforma no solo amplía su oferta, sino que reafirma su posición como un espacio vital para el cine latinoamericano contemporáneo. La llegada de estos filmes permite que historias nacidas de la idiosincrasia local trasciendan fronteras, recordándonos que lo extraordinario suele esconderse en los rincones más cotidianos de nuestra geografía. Es, en definitiva, una celebración de la originalidad de una industria que, a pesar de los cambios, sigue encontrando formas de conmover y desafiar al espectador.