La emoción de Aníbal Pachano tras convertirse en abuelo por primera vez: "No podemos creer..."
El coreógrafo expresó su alegría y compartió cómo vive este momento especial tras la llegada de Vito, el hijo de Sofía y Santiago Ramundo.
El martes al mediodía quedó marcado como una fecha inolvidable para Sofía Pachano y Santiago Ramundo, quienes confirmaron la llegada de su primer hijo. A través de un dulce mensaje en sus historias de Instagram, la pareja compartió con sus seguidores el nacimiento de Vito, una noticia que rápidamente generó emoción en todo el entorno familiar. Horas más tarde, Aníbal Pachano se mostró conmovido por este nuevo capítulo personal, acompañado por Ana Sans, quien estuvo cerca de su hija en todo momento.
Visiblemente emocionado, el coreógrafo puso en palabras la alegría que atraviesan: “Estamos felices con Ana, no se puede creer”. Luego se refirió a cómo viven este presente los recientes padres: “Ellos están divinos los tres. Sofía es una diosa, la verdad, tuvo parto natural, Santiago está divino y el bebé es hermoso”.
Aníbal también confesó la ansiedad por encontrarse cara a cara con su nieto: “La verdad, estamos acá hablando y no podemos creer lo lindo que es el bebé, qué lindos que se ven los tres juntos. Yo lo voy a conocer a la tarde recién, porque tengo ahora una sesión de fotos. Así que a la tardecita, lo voy a ver”.
Por su parte, Ana Sans eligió resumir el clima familiar con pocas palabras, aunque cargadas de emoción: “Todos felices y espléndidos”.
La encargada de dar la noticia fue Sofía, quien publicó una imagen repleta de ternura en sus redes sociales. En la postal se ve al recién nacido envuelto en una manta color crema, con gorrito de lana y la pulsera del hospital. “Holi. Vito Ramundo Pachano. AKA: bb Millas”, escribió junto a un corazón blanco, revelando el nombre elegido para su hijo.
En los días previos al nacimiento, la actriz había compartido distintos momentos de la espera, atravesados por el humor y el acompañamiento de sus afectos. Incluso se mostró en un video distendido, ironizando sobre la ansiedad de sus seguidores ante la inminencia del parto: “Estoy tratando”, decía entre risas mientras realizaba ejercicios recomendados por sus profesionales de la salud.
Esa misma energía se reflejó en el baby shower, que funcionó como una verdadera celebración colectiva. La organización y decoración estuvieron a cargo de Ana Sans, a quien Sofía le dedicó un mensaje especial: “Tengo la mejor mamá del mundo que armó toda la mesa y la decoración. Te amo”.
La consigna del encuentro fue tan simple como emotiva: cada invitada intervino un body para el bebé, bordándolo a mano como símbolo de amor y bienvenida. En una imagen grupal, Sofía resumió el espíritu de ese proceso compartido: “Qué decir de esta tribu de mujeres que me acompañan día a día. Las amo… Me emociona que mi hijo las tenga a todas ustedes en su vida. Gracias”.
