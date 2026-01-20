La emoción de Aníbal Pachano tras convertirse en abuelo por primera vez: "No podemos creer..."

hijo sofia pachano

En los días previos al nacimiento, la actriz había compartido distintos momentos de la espera, atravesados por el humor y el acompañamiento de sus afectos. Incluso se mostró en un video distendido, ironizando sobre la ansiedad de sus seguidores ante la inminencia del parto: “Estoy tratando”, decía entre risas mientras realizaba ejercicios recomendados por sus profesionales de la salud.

Esa misma energía se reflejó en el baby shower, que funcionó como una verdadera celebración colectiva. La organización y decoración estuvieron a cargo de Ana Sans, a quien Sofía le dedicó un mensaje especial: “Tengo la mejor mamá del mundo que armó toda la mesa y la decoración. Te amo”.

La consigna del encuentro fue tan simple como emotiva: cada invitada intervino un body para el bebé, bordándolo a mano como símbolo de amor y bienvenida. En una imagen grupal, Sofía resumió el espíritu de ese proceso compartido: “Qué decir de esta tribu de mujeres que me acompañan día a día. Las amo… Me emociona que mi hijo las tenga a todas ustedes en su vida. Gracias”.