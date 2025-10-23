Esteban Trebucq rompió el silencio sobre los rumores de conflicto con Luis Majul: qué dijo

Embed - ¿EN GUERRA CON LUIS MAJUL? EL PELADO TREBUCQ ROMPIÓ EL SILENCIO

Trebucq también aprovechó la entrevista para recordar los motivos que lo llevaron a dejar su programa Trebucq 107.9 en El Observador. En agosto de 2024, había confirmado que su decisión no tuvo que ver con ningún conflicto personal, sino con cuestiones laborales y familiares. “Majul es mi amigo, lo quiero mucho. Me he peleado muchísimo con él, pero es un gran tipo. Me propuso seguir en la radio y le estoy superagradecido, pero sentía que necesitaba un cambio, un poco más de independencia”, expresó.