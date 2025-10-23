Esteban Trebucq rompió el silencio sobre los rumores de conflicto con Luis Majul: qué dijo
El periodista desmintió cualquier enfrentamiento con su colega de LN+ y explicó que los une una amistad más allá del trabajo.
En medio de las versiones que aseguraban un distanciamiento entre Esteban Trebucq y Luis Majul, el periodista decidió aclarar públicamente cómo es su vínculo con el conductor de LN+. Aunque ambos suelen protagonizar cruces picantes durante los pases televisivos, el "Pelado" aseguró que fuera del aire mantienen una relación de respeto y camaradería.
En diálogo con Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Trebucq se mostró relajado y hasta bromista al referirse al tema. “No pasa nada, es un amigo. Estuvo en mi cumpleaños, pero no sé si me regaló algo…”, dijo entre risas. Luego, agregó un detalle familiar que refleja el cariño que existe entre ellos: “Una de mis hijas al único que quiere es a Majul, siempre se lo digo. Debe ser una de las pocas personas que lo quiere…”.
De esta forma, el conductor de intentó bajar el tono a las especulaciones sobre una supuesta pelea con Majul. “Él no es mi jefe, somos compañeros de laburo. Por diferentes razones ya no trabajo más en El Observador, re quiero a la empresa y a su gente, pero somos buenos compañeros con Luis”, aclaró, haciendo referencia a su salida de la radio en 2024.
Trebucq también aprovechó la entrevista para recordar los motivos que lo llevaron a dejar su programa Trebucq 107.9 en El Observador. En agosto de 2024, había confirmado que su decisión no tuvo que ver con ningún conflicto personal, sino con cuestiones laborales y familiares. “Majul es mi amigo, lo quiero mucho. Me he peleado muchísimo con él, pero es un gran tipo. Me propuso seguir en la radio y le estoy superagradecido, pero sentía que necesitaba un cambio, un poco más de independencia”, expresó.
El periodista explicó que su salida también tuvo que ver con la carga horaria que implicaba la radio: “No podía seguir por un tema familiar, y el streaming me permite otro ritmo de trabajo”.
El colega debutó el 24 de febrero de este año en su nuevo proyecto Bondi, junto a Carlos Strione y Sol Simunovic, donde continúa mostrando su estilo frontal, pero con un formato más flexible. Así, lejos de los rumores de pelea, dejó en claro que con Majul lo une una relación de amistad y respeto, más allá de los momentos tensos o chicanas que puedan verse frente a cámara.
