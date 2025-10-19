Juan Sebastián Verón rompió el silencio sobre la charla de Esteban Trebucq en Estudiantes: "Asqueado estoy"

En esa misma línea, dejó en claro que las actividades y charlas que se organizan en la institución responden únicamente a intereses vinculados al club: “La política del portón para acá es Estudiantes. La política en el country es Estudiantes de La Plata. Nosotros defendemos a Estudiantes y hacemos política por Estudiantes”.

Por último, el exfutbolista se refirió a su relación con la política partidaria y deslizó una reflexión personal: “Yo en la realidad no sé qué soy. Le digo la verdad. Y bastante asqueado estoy, entonces me refugio en algo que a mí sí me interesa y que me gusta, que es el club. Y hago política con Estudiantes, no hago política con nadie”.