Juan Sebastián Verón rompió el silencio sobre la charla de Esteban Trebucq en Estudiantes: "Asqueado estoy"
El presidente del “Pincha” pidió disculpas al periodista y apuntó contra la intromisión de la política partidaria en el club. “Mientras yo sea presidente, la política es Estudiantes”, afirmó.
La cancelación de una charla que iba a brindar el periodista Esteban Trebucq en Estudiantes de La Plata generó una fuerte polémica dentro del club y también en las redes sociales. En medio de las repercusiones, Juan Sebastián Verón decidió hablar públicamente y se mostró autocrítico con la situación.
“Quiero pedir disculpas a una persona que nosotros convocamos en el club para dar una charla y que por distintos motivos no lo pudimos hacer. Lamentablemente, muchas veces las redes magnifican cosas que no pasan en realidad, y ahí yo cometí un error al haber confirmado que se baje la charla de Esteban Trebucq”, expresó la “Brujita”, en un mensaje donde asumió la responsabilidad por la suspensión.
El presidente del Pincha remarcó que la invitación al periodista no tenía ningún trasfondo político y defendió la neutralidad institucional: “Más allá de lo político, me parece una falta de respeto hacia un socio que no viene a hablar de política, sino que viene a hablar de Estudiantes”.
Verón fue contundente al marcar los límites entre la militancia partidaria y el sentido de pertenencia que identifica al club. “Para mí la política es Estudiantes de La Plata. No hay otra. No es peronista, no es radical, no es izquierda, no es derecha. A mí no me importa, no me interesa. Y mientras yo sea presidente de Estudiantes, la política es Estudiantes de La Plata”, subrayó.
En esa misma línea, dejó en claro que las actividades y charlas que se organizan en la institución responden únicamente a intereses vinculados al club: “La política del portón para acá es Estudiantes. La política en el country es Estudiantes de La Plata. Nosotros defendemos a Estudiantes y hacemos política por Estudiantes”.
Por último, el exfutbolista se refirió a su relación con la política partidaria y deslizó una reflexión personal: “Yo en la realidad no sé qué soy. Le digo la verdad. Y bastante asqueado estoy, entonces me refugio en algo que a mí sí me interesa y que me gusta, que es el club. Y hago política con Estudiantes, no hago política con nadie”.
