Estefi Berardi contra todos: denunció a Sofía Aldrey, Marcela Tauro e Intrusos por los chats

Por esa razón, Berardi decidió llevar a la Justicia a todos: a la exnovia de Fede Bal porque fue quien pasó los chats privados, a Marcela Tauro porque contó que los tenía en su poder, y al programa Intrusos porque los mostró, de acuerdo un comunicado que emitió la modelo, con el respaldo legal del abogado Fernando Burlando.

fede bal estefi berardi

No conforme con entablar demanda a quien se le cruce, Berardi sigue asegurando que ella no escribió los mensajes que se visualizaron una y otra vez en el programa Intrusos y en las distintas redes sociales, donde todo se viraliza. Lo cierto es que estas charlas, al igual que las que Bal mantuvo con Claudio Albertario y con tantas otras mujeres, fueron encontradas por la marplatense Aldrey en la computadora del actor, dando lugar a la reciente separación de ambos.

Al ser consultada por las demandas en LAM, una de las panelistas de Ángel De Brito mostró su postura al respecto de la divulgación de mensajes privados: "Yo publiqué conversaciones, pero no eran graves, no era nada dañino. Si me llega algo grave de un colega, primero pregunto. Creo que el chimento de los 90 donde a todos les importa una mier... todo, me parece que no va más", comentó Berardi mostrándose indignada.

sofia aldrey

Además de adelantar que este próximo lunes "habrá novedades" al respecto, Berardi leyó el contenido del comunicado anteriormente mencionado, donde detalla las acusaciones que realizará en la Justicia, por este hecho que la involucra y al cual considera difamatorio y falso.

Por su parte, Federico Bal reconoció haber sido infiel a la maquilladora marplatense, lo que dio lugar a fuertes palabras de su madre, Carmen Barbieri, hacia él, ya que la conductora de "Mañanísimas" tenía excelente relación con su, ahora, exnuera.

fede bal rocco.jpg

El comunicado que cuenta con el respaldo de Fernando Burlando

"Voy a denunciar penalmente por el delito de injurias por mostrar chats de contenido sexual que desconozco y se imputan a mi persona. Hago saber que desconozco también la forma en que Sofía Aldrey los obtuvo para su posterior difusión pública por un medio televisivo, lo que debe ser objeto de investigación penal.

En atención a las públicas manifestaciones efectuadas en el programa Intrusos por la señora Marcela Tauro y otros panelistas del mismo programa que motivaron, de modo irresponsable, la difusión de chats de carácter íntimo que desconozco en su origen que me involucran con prácticas sexuales donde se hace referencia de un encuentro íntimo que motiva la denuncia.

La demanda es contra Marcela Tauro porque contó que tenía los chats, contra Intrusos que los mostró, contra Sofía Aldrey porque fue quien pasó los chats y puede sumar a otros panelistas de Intrusos que me involucraron", cerró la panelista.