Estefi Berardi vs. Laurita Fernández: "Me bloqueó y lo bien que me fue"

En ese momento la panelista, que viene de una semana agitadísima, contó que sigue enemistada con Laurita. “A mí me bloqueó. Fue hace un montón. Me puso ‘éxitos en tu carrera y me bloqueó’”, recordó, para cerrar con una picante frase. “¡Me bloqueó y lo bien que me fue! Me trajo suerte. Gracias”, remató la también panelista de LAM.