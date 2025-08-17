Estremecedor: Mirtha Legrand habló del caso de Julieta Prandi y se conmovió con su calvario

Ambos, que son fruto de su relación con Contardi, no deseaban volver a ver a su padre desde hace tiempo. Y, por más de que Julieta confesó que intentó resguardarlos de la información más fuerte, contó que ya se hicieron eco de los comentarios.

Por eso, les explicó todo lo sucedido y afirmó que los dos sienten alivio. Aún así no contó muchos más detalles sobre sus hijos, en especial teniendo en cuenta que se trata de una causa legal activa y no puede hacer públicos algunos detalles.