Estremecedor: Mirtha Legrand habló del caso de Julieta Prandi y se conmovió con su calvario
La Chiqui habló en su programa, "La noche de Mirtha", sobre lo que vivió la conductora y se conoció durante el juicio. Conoce qué dijo.
Julieta Prandi oficialmente puede respirar. Después de años de lucha y un juicio público lleno de polémicas, la justicia dictaminó que Claudio Contardi, su ex pareja, sea condenado a 19 años de prisión.
Los cargos en contra del padre de los hijos de Julieta Prandi son por violencia de género y violación. Tal es así que, en base a la escala pública que tomó el caso, Mirtha Legrand aprovechó su programa para hacer referencia al infierno que vivió la actriz durante casi 20 años, incluyendo la espera al juicio.
En primera instancia, Mirtha contó que tuvo las intenciones de invitar a Prandi al programa, pero que todavía no estaba lista. Sin embargo, lejos de ofenderse, tanto la conductora como la producción comprendieron la situación.
De hecho, durante la conversación sobre este tema, Legrand dijo: "Pobrecita la Prandi, qué horror lo que vivió esta chica". En tanto, después explicó con mucha evidente conmoción: "Lo que ha sufrido es muy duro. Me mandó un Whatsapp y es muy amorosa, muy cariñosa ella. Lo que ha sufrido es muy fuerte", cerró.
La reacción de los hijos de Julieta Prandi
Si bien Julieta Prandi se mostró siempre en cámara sola sin la presencia de su familia, fuera de ella hubo mucha gente acompañándola. Entre ellos se encuentran, ni más ni menos, que sus hijos.
Ambos, que son fruto de su relación con Contardi, no deseaban volver a ver a su padre desde hace tiempo. Y, por más de que Julieta confesó que intentó resguardarlos de la información más fuerte, contó que ya se hicieron eco de los comentarios.
Por eso, les explicó todo lo sucedido y afirmó que los dos sienten alivio. Aún así no contó muchos más detalles sobre sus hijos, en especial teniendo en cuenta que se trata de una causa legal activa y no puede hacer públicos algunos detalles.
