Jey Mammón vuelve a El Trece y sorprendió a todos: cuándo y por qué

Este lunes, la televisión argentina vivió una noche de estrenos que elevó el encendido del prime time. Mientras Telefe continuó su liderazgo con el inicio de los Knockouts en La Voz Argentina, América renovó su programación con la vuelta de Trato Hecho y elnueve apostó por un ciclo de música y entrevistas con Jey Mammon.

A las 21:50 horas, los Knockouts de La Voz Argentina arrancaron con un piso de 11,5 puntos de rating, consolidando su liderazgo. En esta etapa, dos participantes del mismo equipo se enfrentaron cantando un tema cada uno, y su coach tuvo la difícil tarea de elegir quién seguía en el certamen. Una de las grandes novedades de la noche fue la participación de los co-coaches en el escenario principal, acompañando a los jurados en su decisión. Cazzu estuvo junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso con Lali y el Chaqueño Palavecino con Soledad Pastorutti.

Pasadas las 22:00 horas, América TV estrenó Trato Hecho, con Santi Maratea en su debut como conductor. El programa, que recibió un piso de 3,1 puntos de rating de LAM, presentó algunas novedades. A diferencia del formato original, este ciclo cuenta con 24 participantes, uno de los cuales es elegido al azar cada día para jugar por un maletín de hasta $20.000.000. Otra de las novedades es la “contraoferta”, que le permite al participante rechazar la oferta del banco para intentar seguir jugando. La primera concursante de la noche se llevó siete millones y medio de pesos. El debut del programa se mantuvo entre los 2 y 3 puntos, quedando tercero en su franja horaria.

Por su parte, a las 23:35 horas, elnueve marcó el regreso de Jey Mammon a la televisión con Medianoche con Jey. El programa de entrevistas y música en vivo debutó con un piso de 1 punto de rating. La primera invitada fue Graciela Alfano, quien habló sobre su carrera y la polémica del "Tapadogate". El programa se mantuvo en 0,6 puntos, quedando en cuarto lugar en su franja.

En La Voz Argentina, los Knockouts dejaron momentos emotivos. Zoe Gotusso y Lali se inclinaron por Lucas Rivadeneira tras su interpretación de "The Winner Takes It All" de ABBA. Soledad eligió a Milagros Amud y, para sorpresa de todos, Lali y Miranda! robaron a Joaquín Martínez, quien se unió al equipo del dúo pop.

El alto encendido de la noche demostró que el público respondió de manera positiva a las nuevas propuestas televisivas. Programas como Pasapalabra y los de Guido Kaczka y Mario Pergolini se mantuvieron en la segunda posición, evidenciando una competencia reñida en el prime time.