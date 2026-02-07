Eugenia Tobal salió al cruce de las versiones sobre su salida de "Escuela de Cocina": qué dijo

Pero Tobal le aclaró al periodista Juan Etchegoyen las circunstancias de su ausencia del programa.

“No es verdad lo que dicen. Rocío (Marengo) acompañará al Tano (Roberto Ottini) durante tres días como invitada. Yo regreso el jueves (12 de febrero) y ya me quedo”, le confió Eugenia a Etchegoyen.

“Las vacaciones ya las tenía programadas antes de que me convocaran y no las podía suspender, pero el jueves ya estoy nuevamente y me quedo en la conducción”, concluyó Tobal.

eugenia tobal escuela de cocina

El gesto de Wanda Nara hacia Eugenia Tobal que reavivó viejas tensiones con la China Suárez

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de compartir un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales. Esta vez, la empresaria y conductora dedicó un elogio público a Eugenia Tobal, un gesto que para muchos usuarios escondió algo más que una simple recomendación literaria y fue interpretado como una nueva provocación en su enfrentamiento con la China Suárez.

El mensaje estuvo vinculado al libro “Esa nueva piel. Sobre la maternidad, el duelo y sus alrededores”, recientemente publicado por Tobal. Wanda compartió la imagen de la portada y escribió sin rodeos: “Qué hermosa sos, Eugenia Tobal. Terminé de leer tu libro y es una belleza. Se los recomiendo”.

Aunque a primera vista el posteo parecía un reconocimiento genuino, rápidamente despertó suspicacias. En redes, muchos señalaron que el elogio no fue casual y que funcionaría como una indirecta dirigida a la China Suárez, con quien tanto Wanda como Tobal mantienen conflictos del pasado que nunca terminaron de cerrarse.