Eugenia Tobal salió al cruce de las versiones sobre su salida de "Escuela de Cocina": qué dijo
La conductora le aclaró al periodista Juan Etchegoyen las circunstancias de su ausencia del programa.
La conductora Eugenia Tobal se encuentra en un momento de gran exposición mediática a inicios de 2026, marcado por su reciente debut y una sorpresiva salida de la conducción televisiva.
El 12 de enero de 2026, Tobal debutó como conductora de "Escuela de Cocina" en El Nueve, reemplazando a Jimena Monteverde.
Sin embargo, apenas un mes después de su inicio, se reportó su desvinculación del programa. Las versiones indican que la producción de Canal 9 habría decidido su reemplazo tras pocas semanas al aire.
Eugenia Tobal aclaró su ausencia en "Escuela de Cocina"
Pero Tobal le aclaró al periodista Juan Etchegoyen las circunstancias de su ausencia del programa.
“No es verdad lo que dicen. Rocío (Marengo) acompañará al Tano (Roberto Ottini) durante tres días como invitada. Yo regreso el jueves (12 de febrero) y ya me quedo”, le confió Eugenia a Etchegoyen.
“Las vacaciones ya las tenía programadas antes de que me convocaran y no las podía suspender, pero el jueves ya estoy nuevamente y me quedo en la conducción”, concluyó Tobal.
El gesto de Wanda Nara hacia Eugenia Tobal que reavivó viejas tensiones con la China Suárez
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de compartir un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales. Esta vez, la empresaria y conductora dedicó un elogio público a Eugenia Tobal, un gesto que para muchos usuarios escondió algo más que una simple recomendación literaria y fue interpretado como una nueva provocación en su enfrentamiento con la China Suárez.
El mensaje estuvo vinculado al libro “Esa nueva piel. Sobre la maternidad, el duelo y sus alrededores”, recientemente publicado por Tobal. Wanda compartió la imagen de la portada y escribió sin rodeos: “Qué hermosa sos, Eugenia Tobal. Terminé de leer tu libro y es una belleza. Se los recomiendo”.
Aunque a primera vista el posteo parecía un reconocimiento genuino, rápidamente despertó suspicacias. En redes, muchos señalaron que el elogio no fue casual y que funcionaría como una indirecta dirigida a la China Suárez, con quien tanto Wanda como Tobal mantienen conflictos del pasado que nunca terminaron de cerrarse.
