Netflix: la serie de suspenso y drama que tiene escenas subidas de tono

“Una mujer con un esposo controlador encuentra consuelo y venganza en una aventura con un hombre más joven, hasta que esta se convierte en una lucha peligrosa por sobrevivir”.

Reparto de "Pecados inconfesables"

El elenco es uno de los grandes pilares de la serie, con interpretaciones intensas que potencian el dramatismo de la historia:

Zuria Vega como Helena

Erik Hayser como Claudio

Andrés Baida como Iván

Ana Sofía Gatica

Manuel Masalva

Mario Morán

Ivonne Montero

Sebastián García

Armando Hernández

Roberto Quijano

Las actuaciones aportan profundidad emocional y sostienen una trama que se mueve entre el deseo, el miedo y la traición.

Tráiler de "Pecados inconfesables"