Netflix: la serie turca de drama y romance que atrapa por su trama

Reparto de "Amor y riqueza"

El elenco es uno de los grandes aciertos de la serie, con interpretaciones sólidas que aportan intensidad emocional a cada escena:

Engin Akyürek como Osman Bulut

Asli Enver como Nihal Baydemir

Serkan Altunorak como Engin

Ismail Demirci como Mahir Bulut

Dolunay Soysert como Songul Bulut

Taro Emir Tekin como Arda Bulut

Zeynep Oymak como Berna

Nur Fettahoglu como Leyla

Cada personaje cumple un rol fundamental dentro de una historia donde las alianzas, traiciones y sentimientos ocultos marcan el ritmo del relato.

Tráiler de "Amor y riqueza"