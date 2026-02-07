MinutoUno

Netflix: la serie turca de drama y romance que atrapa por su trama

Una historia cargada de drama, romance y conflictos de poder se posiciona como una de las propuestas más atrapantes de los últimos tiempos.

Con una ambientación deslumbrante en Estambul, esta producción combina lujo, tensiones familiares y una historia de amor tan intensa como inesperada, logrando que cada episodio mantenga al espectador pegado a la pantalla sin respiro. La serie se destaca por su narrativa envolvente, personajes complejos y una puesta en escena que resalta el contraste entre tradición y modernidad.

La trama gira en torno a una mujer perteneciente a la alta sociedad, cuya vida perfecta comienza a tambalear cuando un poderoso empresario irrumpe en su mundo. Lo que empieza como un enfrentamiento entre dos universos opuestos pronto se transforma en una batalla emocional donde el orgullo, la ambición y los sentimientos juegan un papel central.

De qué trata "Amor y riqueza"

La serie de Netflix presenta una historia donde el viejo dinero y el nuevo poder económico chocan de frente. Nihal, una mujer sofisticada y preparada, regresa de Francia con un objetivo claro: ayudar a su padre a saldar importantes deudas que amenazan el prestigio familiar.

Para lograrlo, acepta trabajar para una familia rival, decisión que la pone cara a cara con Osman, un magnate que construyó su fortuna desde cero gracias a su audacia y visión para los negocios. Él representa el ascenso del nuevo poder económico, mientras ella encarna la tradición, la diplomacia y el linaje.

Lo que comienza como una lucha de intereses y egos evoluciona hacia un vínculo inesperado, donde ambos deberán replantearse qué es lo que realmente valoran: el dinero, el poder o el amor. La serie explora con profundidad las tensiones sociales, las diferencias de clase y la fuerza de la pasión, elementos clave del drama turco.

Reparto de "Amor y riqueza"

El elenco es uno de los grandes aciertos de la serie, con interpretaciones sólidas que aportan intensidad emocional a cada escena:

  • Engin Akyürek como Osman Bulut

  • Asli Enver como Nihal Baydemir

  • Serkan Altunorak como Engin

  • Ismail Demirci como Mahir Bulut

  • Dolunay Soysert como Songul Bulut

  • Taro Emir Tekin como Arda Bulut

  • Zeynep Oymak como Berna

  • Nur Fettahoglu como Leyla

Cada personaje cumple un rol fundamental dentro de una historia donde las alianzas, traiciones y sentimientos ocultos marcan el ritmo del relato.

Tráiler de "Amor y riqueza"

Embed - AMOR Y RIQUEZA Trailer SUBTITULADO / Old Money Trailer [HD] Turquia - Netflix

