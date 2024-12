Eugenio Derbez criticó a Selena Gómez por su interpretación en "Emilia Pérez" y ella se defendió

“(La actuación de) Selena es indefendible”, dijo Derbez en el podcast. Luego de esto, Eugenio ahondó en las 10 nominaciones a los Golden Globes que recibió "Emilia Pérez", incluyendo una como mejor actriz de reparto a Selena Gómez. Por sus palabras, la artista recibió esos reconocimientos porque quienes los entregan “no hablan español” y no notaban lo que a su juicio era una deficiente actuación de Gómez. Asimismo, lo cierto es que dijo que la actuación de Selena es mala porque no entiende lo que está contando en la historia justamente por no hablar el idioma.