Eva Green en exclusiva con MinutoUno: "Milady es una femme fatale"

Entrevista completa con Eva Green de "Los 3 mosqueteros: Milady":

Con una simpatía extraordinaria y una fascinación aún más evidente por el éxito de la primera parte de "Los 3 Mosqueteros" en Argentina, Eva Green comenzó explicando las mejores armas de Milady en esta segunda historia que llegó hoy a los cines. Milady de Winter utiliza la seducción como un arma mortal, por lo que, a partir de dicha premisa, explicó si verdaderamente su personaje es una "femme fatale" o no.

"Ella es una femme fatale en el sentido de que ella seduce y puede matar para conseguir lo que quiere. Entonces eso es literalmente verdad, hay algo letal sobre ella, no son rumores. Ella está completamente guiada por la venganza y, a veces, está un poco cegada por esto, incluyendo en su relación con los 3 mosqueteros", afirmó. Asimismo, Eva Green destacó que, por supuesto, en referencia al carácter de Milady ella no tiene nada que ver: "Por suerte soy muy diferente en la vida real, pero lo que realmente me gusta de esta versión es que ella no es solamente vil, sino que tiene su parte humana", aseguró.

Luego, agregó: "De hecho, en la segunda parte, se puede descubrir lo que la lastima y creo que eso es algo que nunca hemos visto en otra versión". Por su parte, Green también destacó la importancia que tiene su personaje en esta era con la fortaleza y lo prejuzgada que es por los hombres: " Es muy moderna, especialmente en esos tiempos (en los que se adapta la película). Hay algo verdaderamente libre sobre ella, ella es feminista, muy moderna para esos tiempos, no le tiene miedo a nada. Hay algo verdaderamente, podría decir, varonil en ella, masculino. Ella está sola y no cree en las tradiciones", fueron sus palabras exactas.

los 3 mosqueteros eva green

Por otro lado, más allá de explicar cómo está enfocado su personaje, Eva Green también respaldó el estreno de "Los 3 mosqueteros" en Netflix, su éxito en Argentina y, a su vez, mencionó las expectativas que tiene para el estreno de esta segunda parte. "Escuché del éxito de la primera película en tu país y es hermoso, gracias. Y por eso es muy emocionante la llegada de la segunda. Es una historia completamente francesa, así que es una sorpresa hermosa que el público haya colocado a la primera parte como número uno, por lo que esperamos lo mismo para la segunda".

Y concluyó: "Algunas personas están diciendo que la segunda es incluso mucho mejor, así que esperemos que sea igual". Con esto, la actriz se mostró completamente agradecida y, a su vez, confirmó las esperanzas que tienen con la segunda entrega. Hay que destacar que es una de las primeras veces que la historia original de Alejandro Dumas consigue tanto éxito con una adaptación originaria de Francia, el país natal del verdadero escritor.

los 3 mosqueteros eva green

Reseña, sinopsis y tráiler de "Los 3 mosqueteros: Milady":

Sinopsis oficial:

En esta nueva parte de la saga, D'Artagnan se ve obligado a unir fuerzas con Milady para rescatar a Constance, quien fue secuestrada ante sus ojos. Pero a medida que se declara la guerra y Athos, Porthos y Aramis ya se han unido al frente, un secreto del pasado rompe viejas alianzas.

Tráiler oficial:

Embed - Trailer Oficial - Los Tres Mosqueteros Milady

Nuestra opinión de la película:

Plantear el mundo de Alejandro Dumas, el cual está generado con tal inteligencia, no es fácil y menos en una pantalla grande. Sin embargo, su historia llegó al cine en más de una ocasión aunque nunca con tanta excelencia y dedicación como esta vez. A pesar de que las películas francesas siempre son prejuzgadas por "lentas", Martin Bourboulon rompió con todas aquellas especulaciones desde el estreno de "Los 3 mosqueteros: D´Artagnan" que, debo decir, es una de mis favoritas, y lo volvió a hacer con el estreno de "Los 3 mosqueteros: Milady".

Quizás, en esta secuela, uno de los grandes aciertos fue la elección de Eva Green como Milady de Winter. La actriz es exquisita en toda su maldad y seducción, combinando la mente de una estratega con el hecho de ser una mujer tan incomprendida en una época en la que, apenas, se la escuchaba a las mujeres. Su manera de llevar al personaje adelante es tan sublime como revelador y convierte a la historia en una conmovedora carta de admiración al feminismo.

Asimismo sucede con el papel que les toca a Athos, Portos y Artemis, los 3 mosqueteros principales quienes quedan relevados a ser el elenco de reparto en una historia con el foco puesto en esta anti heroína. Sin dudas, una película fantástica con un nivel de producción aún mejor que recrea las épocas más antigua de Francia y con un guion tan inteligente, audaz y melancólico como la historia original. Un largometraje digno para disfrutar desde el cine.