A qué hora ver Gran Hermano hoy domingo y qué pasa en la gala
Seis participantes quedaron nominados y uno deberá abandonar el juego en una emisión especial antes de la llegada del repechaje.
La tensión vuelve a apoderarse de la casa de Gran Hermano este domingo por la noche con una nueva gala de eliminación que podría alterar el equilibrio del juego. En una semana cargada de estrategias, alianzas y discusiones, el público volverá a tener la última palabra para decidir quién deberá despedirse definitivamente del reality.
Los participantes que quedaron en placa y corren riesgo de abandonar la competencia son Luana, Danelik, Eduardo, Zunino, Cinzia y Tamara Paganini. Como ocurre en cada definición, serán los televidentes quienes, a través del voto, definan cuál de los jugadores verá interrumpido su sueño de continuar dentro de la casa.
La gala de este domingo tiene, además, un componente especial: no se trata de una eliminación más. Debido a modificaciones en la programación, el ciclo conducido por Santiago del Moro no tendrá emisiones ni el lunes ni el martes, por lo que el resultado de esta noche marcará un antes y un después antes de una semana decisiva.
La expectativa ya está puesta en el próximo miércoles, jornada en la que el reality volverá a la pantalla con una esperada gala de repechaje. Allí, ex participantes y nuevos jugadores tendrán la posibilidad de ingresar a la casa, un movimiento que promete alterar estrategias, modificar vínculos y generar un fuerte impacto entre quienes siguen en competencia.
Con una convivencia cada vez más desgastada y el juego entrando en etapas cruciales, el repechaje aparece como una oportunidad para reconfigurar completamente el tablero. Nuevas alianzas, cuentas pendientes y posibles enfrentamientos podrían emerger desde el mismo instante en que se abran nuevamente las puertas de la casa, dejando claro que nada está definido en Gran Hermano.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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