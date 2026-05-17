Sorpresa en Gran Hermano: quién abandona la casa, según el boca de urna de Pabloschi

Con antecedentes de aciertos que alimentaron su credibilidad entre seguidores del ciclo, sus publicaciones suelen ser tomadas como una referencia por quienes siguen minuto a minuto lo que ocurre dentro de la casa. En las últimas horas, el usuario volvió a pronunciarse con un mensaje breve, aunque suficiente para instalar especulaciones sobre quién tendría mayores posibilidades de abandonar la competencia esta misma noche.

Este sábado, Pabloschi escribió: "Zunino y Eduardo palo a palo. Despues actualizo again"

Sin embargo, este domingo por la noche, actualizó la información: "43% 39". Como era de esperarse, esto desató todo tipo de especulaciones en sus seguidores.