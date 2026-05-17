Sorpresa en Gran Hermano: quién abandona la casa, según el boca de urna de Pabloschi
Seis participantes quedaron en placa y, mientras el público define con su voto, las redes sociales ya especulan con un posible eliminado.
La tensión vuelve a instalarse este domingo en Gran Hermano con una gala de eliminación que podría alterar por completo el rumbo de la competencia. Después de días atravesados por discusiones, estrategias cruzadas y movimientos inesperados dentro de la casa, uno de los jugadores deberá despedirse del reality por decisión del público.
Bajo la conducción de Santiago del Moro, el programa pondrá nuevamente a prueba la fortaleza de los participantes que quedaron nominados. En esta oportunidad, Danelik, Eduardo, Zunino, Tamara, Luana y Cinzia enfrentan una noche determinante, marcada por la incertidumbre y la presión que implica quedar expuestos al voto de la audiencia.
La salida de cualquiera de ellos no será un detalle menor. En un contexto donde las alianzas se modifican constantemente y los vínculos parecen cada vez más frágiles, la eliminación de esta noche podría generar un fuerte reacomodamiento dentro de la convivencia, justo antes de la llegada del repechaje que promete revolucionar nuevamente la dinámica del juego.
Quién abandona Gran Hermano, según Pabloschi
Como suele ocurrir en cada gala decisiva, las redes sociales comenzaron a jugar su propio partido en la previa. En plataformas como X, miles de seguidores del programa analizan movimientos, comentan estrategias y buscan señales que permitan anticipar el resultado antes de que se anuncie oficialmente.
En ese escenario, volvió a cobrar protagonismo el llamado “boca de urna” que circula entre los fanáticos del reality, un fenómeno no oficial que suele generar repercusión cada vez que se acerca una eliminación importante. Entre las cuentas que más atención despiertan aparece la de Pabloschi, un usuario que ganó popularidad dentro del fandom gracias a sus pronósticos sobre votaciones anteriores.
Con antecedentes de aciertos que alimentaron su credibilidad entre seguidores del ciclo, sus publicaciones suelen ser tomadas como una referencia por quienes siguen minuto a minuto lo que ocurre dentro de la casa. En las últimas horas, el usuario volvió a pronunciarse con un mensaje breve, aunque suficiente para instalar especulaciones sobre quién tendría mayores posibilidades de abandonar la competencia esta misma noche.
Este sábado, Pabloschi escribió: "Zunino y Eduardo palo a palo. Despues actualizo again"
Sin embargo, este domingo por la noche, actualizó la información: "43% 39". Como era de esperarse, esto desató todo tipo de especulaciones en sus seguidores.
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