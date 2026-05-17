Gran Hermano sale del aire: el inesperado cambio que sacude la programación de Telefe

Así, el reality quedará momentáneamente en pausa durante dos noches, algo poco habitual en el calendario del programa y que inevitablemente generó sorpresa entre la audiencia, acostumbrada a seguir el minuto a minuto de la convivencia prácticamente todos los días.

El regreso de Gran Hermano ya tiene fecha confirmada: será el próximo miércoles, cuando el ciclo vuelva directamente con una de las galas más esperadas por el público, el repechaje. En esa emisión, ex participantes y nuevos jugadores ingresarán nuevamente al juego, provocando un fuerte sacudón dentro de la casa y reconfigurando estrategias, alianzas y rivalidades.