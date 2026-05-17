Gran Hermano sale del aire: el inesperado cambio que sacude la programación de Telefe
El ciclo conducido por Santiago del Moro sufrirá modificaciones inesperadas en su emisión durante esta semana.
Los seguidores de Gran Hermano se encontraron con una noticia inesperada en plena recta decisiva del juego: el reality tendrá cambios en su programación habitual y no saldrá al aire ni lunes ni martes, lo que despertó dudas y preguntas entre los fanáticos sobre si el programa había sido “levantado” temporalmente.
Lejos de una cancelación, se trata de una modificación excepcional en la grilla de Telefe, que obligó a reorganizar las emisiones del reality. Por ese motivo, la habitual gala de eliminación fue adelantada para este domingo, en una noche clave donde uno de los participantes nominados deberá abandonar la casa antes de una semana que promete alterar todas las estrategias.
El primer cambio responde a la transmisión de los premios Premios Martín Fierro 2026, que se celebrarán este lunes y serán emitidos por Telefe. Como el canal estará abocado a la cobertura completa del evento, el reality no tendrá espacio en la programación habitual.
La razón detrás de la pausa y cuándo vuelve Gran Hermano
La modificación no terminará allí. El martes tampoco habrá emisión del ciclo porque Telefe transmitirá el encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores, otro evento de alto impacto que ocupará la pantalla principal del canal.
Así, el reality quedará momentáneamente en pausa durante dos noches, algo poco habitual en el calendario del programa y que inevitablemente generó sorpresa entre la audiencia, acostumbrada a seguir el minuto a minuto de la convivencia prácticamente todos los días.
El regreso de Gran Hermano ya tiene fecha confirmada: será el próximo miércoles, cuando el ciclo vuelva directamente con una de las galas más esperadas por el público, el repechaje. En esa emisión, ex participantes y nuevos jugadores ingresarán nuevamente al juego, provocando un fuerte sacudón dentro de la casa y reconfigurando estrategias, alianzas y rivalidades.
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