Revelan los supuestos motivos de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Lejos de terminar ahí, siguió aportando más datos de la infidelidad. “Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”, señaló.

Ochoa también afirmó que Moreno habría hablado de esta relación en su entorno más íntimo. “Ella vivió mucho tiempo en Mar del Plata, este verano estuvo ahí y abrió la boca con muchos amigos míos”, sentenció.

Separación confirmada: aseguran que Evangelina Anderson y Martín Demichelis pusieron fin a su relación

En medio de pequeñas señales cada vez más evidentes en redes sociales, Evangelina Anderson volvió a alimentar las versiones sobre una posible crisis con Martín Demichelis.

Su cambio de actitud pública, la ausencia de fotos con el padre de sus hijos y ciertos gestos virtuales llamaron la atención, como una serie de “me gusta” a videos de un joven con físico trabajado entrenando sin remera, según reveló la cuenta de espectáculos Gossipeame. Ahora, la noticia se confirma.

A estos gestos en redes se suma otro detalle que no pasó desapercibido: Anderson ya no estaría usando su alianza de casada y además evita brindar declaraciones a los cronistas. En medio de estos rumores de crisis, la modelo publicó un video desde una cancha de básquet, luciendo una remera blanca sin corpiño, lo que desató una ola de críticas por parte de sus seguidores, aunque también recibió el apoyo de varias figuras públicas, entre ellas Wanda Nara.

No obstante, esto ya no es solo especulación. Este martes por la noche, en LAM confirmaron que Evangelina y Martín Demichelis decidieron poner fin a su relación. Entre los detalles revelados, se mencionó que la modelo comenzó el proceso para borrarse el tatuaje que tenía en honor al exfutbolista. La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa, quien comunicó la primicia de forma enigmática.

"Hablé con el tatuador y me confirmó. Hicimos una investigación de campo. Empezó el proceso para borrarse", comentó Ochoa, aunque aclaró que no se dieron a conocer los motivos de la separación.