Revelan los supuestos motivos de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
La modelo y el DT le pusieron fin a su pareja tras 17 años juntos y poco a poco se va filtrando información.
En las últimas horas, en LAM anunciaron la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis tras 17 años juntos. Si bien meses atrás ya se había corrido el rumor de la ruptura, la modelo se encargó de desmentirlo, pero al parecer no pudieron superar la crisis y tomaron una dolorosa decisión.
En ese sentido, este miércoles, en el programa que conduce Ángel De Brito, revelaron los supuestos motivos que llevaron a la pareja a separarse. El fin de la relación ya había sido comunicada a todo su entorno, incluido el colegio de sus hijos.
"Están separados, viven separados. Organizaron todo. El régimen comunicacional está todo en orden, es una separación en paz, pero hay un tema...", comenzó diciendo Pepe Ochoa, que fue el que llevó la información
"¿Hay terceros?", preguntó Ángel de Brito. "Sí", respondió el panelista. "De él", agregó, refiriéndose al DT. "Según me cuentan, hay una persona que se robó el corazón de él en México", sumó Ochoa.
“Ella es DJ, es tope de gama, es muy linda. Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico”, continuó diciendo Pepe sobre la nueva novia de Martín.
Lejos de terminar ahí, siguió aportando más datos de la infidelidad. “Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”, señaló.
Ochoa también afirmó que Moreno habría hablado de esta relación en su entorno más íntimo. “Ella vivió mucho tiempo en Mar del Plata, este verano estuvo ahí y abrió la boca con muchos amigos míos”, sentenció.
En medio de pequeñas señales cada vez más evidentes en redes sociales, Evangelina Anderson volvió a alimentar las versiones sobre una posible crisis con Martín Demichelis.
Su cambio de actitud pública, la ausencia de fotos con el padre de sus hijos y ciertos gestos virtuales llamaron la atención, como una serie de “me gusta” a videos de un joven con físico trabajado entrenando sin remera, según reveló la cuenta de espectáculos Gossipeame. Ahora, la noticia se confirma.
A estos gestos en redes se suma otro detalle que no pasó desapercibido: Anderson ya no estaría usando su alianza de casada y además evita brindar declaraciones a los cronistas. En medio de estos rumores de crisis, la modelo publicó un video desde una cancha de básquet, luciendo una remera blanca sin corpiño, lo que desató una ola de críticas por parte de sus seguidores, aunque también recibió el apoyo de varias figuras públicas, entre ellas Wanda Nara.
No obstante, esto ya no es solo especulación. Este martes por la noche, en LAM confirmaron que Evangelina y Martín Demichelis decidieron poner fin a su relación. Entre los detalles revelados, se mencionó que la modelo comenzó el proceso para borrarse el tatuaje que tenía en honor al exfutbolista. La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa, quien comunicó la primicia de forma enigmática.
"Hablé con el tatuador y me confirmó. Hicimos una investigación de campo. Empezó el proceso para borrarse", comentó Ochoa, aunque aclaró que no se dieron a conocer los motivos de la separación.
