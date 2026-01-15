Evelyn Botto descolocó a Wanda Nara con una propuesta inesperada en MasterChef Celebrity

El cruce no surgió de la nada. En galas anteriores, Evelyn ya había llamado la atención al bromear con el perfume de Wanda y generar situaciones similares, construyendo una dinámica tan descontracturada como incómoda entre ambas. Ese juego constante fue creciendo hasta desembocar en la escena del repechaje, que terminó de instalar el tema en la conversación pública.

Como suele ocurrir en MasterChef Celebrity, el intercambio también derivó hacia la vida personal. Wanda no dudó en preguntar por Federico Bal, pareja de Botto y exconcursante del reality. La actriz respondió con humor y expuso algunos consejos que él le dio antes de ingresar al certamen, sumando otra cuota de picardía al momento. Incluso hubo lugar para hablar de compromisos, matrimonio y roles dentro de la pareja, siempre en tono relajado y provocador.

La escena cerró con una última broma durante la degustación, cuando Evelyn aseguró que “solo vino a MasterChef para besar a Wanda”, desatando nuevas risas en el estudio.