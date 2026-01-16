Evelyn Botto, eliminada del repechaje de Masterchef Celebrity: quiénes siguen en carrera

La despedida estuvo cargada de afecto. Donato tuvo un gesto particular con la participante al acercarse a oler su perfume, definiéndola poéticamente como una "mujer infinita". Los tres chefs coincidieron en que, a pesar de los errores técnicos del plato de hoy, Evelyn fue una gran incorporación al show y expresaron sus deseos de verla en una futura edición.

evelyn botto emilia attias

A diferencia de otras eliminaciones, Botto se retiró con una sonrisa y palabras de agradecimiento hacia la producción y el jurado. "Me divertí muchísimo, salí de mi zona de confort y me sentí muy cómoda", confesó antes de colgar definitivamente su delantal.

Con esta salida, el grupo de repechaje se reduce y la competencia se vuelve cada vez más exigente para quienes todavía sueñan con recuperar su lugar en las cocinas más famosas del país.

Quiénes continúan en carrera en el repechaje de MasterChef Celebrity

Con Luis Ventura, Esteban Mirol y Evelyn Botto eliminados, los cocineros que quedan en carrera son:

Sofi Martínez

Emilia Attias

Walas

Julia Calvo

Ariel Puchetta

Rusherking

Esther Goris