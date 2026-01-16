Evelyn Botto, eliminada del repechaje de Masterchef Celebrity: quiénes siguen en carrera
La conductora quedó eliminada tras un duelo directo con Emilia Attias y ya no tendrá posibilidades de reingresar al certamen.
La semana de repechaje en Masterchef Celebrity subió la apuesta este jueves con una regla que nadie esperaba y que culminó con la eliminación de Evelyn Botto, que así se quedó sin posibilidades siquiera de ingresar a la "gala del regreso".
Lo que los participantes creían que era una jornada más de acumulación de puntos se transformó en una eliminación directa. "Hoy uno de ustedes abandona la cocina para siempre, porque no hay otro repechaje", sentenció Wanda Nara, dejando en claro que el margen de error se había reducido a cero.
Tras la degustación de los platos, el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui dividió al grupo según el desempeño de la noche. Rusherking, Sofía Martínez y Julia Calvo fueron los primeros en ser llamados, no para ser eliminados, sino para ser destacados como los autores de los tres mejores platos de la velada.
Por su parte, Walas y Esther Goris también lograron respirar aliviados al confirmar su permanencia en la lucha por el reingreso. Airel Puchetta, en tanto, se encontraba en el balcón por su buen desempeño del miércoles.
La tensión máxima llegó al cierre del programa cuando Emilia Attias y Evelyn Botto quedaron frente al jurado como las dueñas de los platos menos logrados. Germán Martitegui fue el encargado de anunciar la decisión final: la conductora fue la cocineras que abandonó el repechaje.
La despedida estuvo cargada de afecto. Donato tuvo un gesto particular con la participante al acercarse a oler su perfume, definiéndola poéticamente como una "mujer infinita". Los tres chefs coincidieron en que, a pesar de los errores técnicos del plato de hoy, Evelyn fue una gran incorporación al show y expresaron sus deseos de verla en una futura edición.
A diferencia de otras eliminaciones, Botto se retiró con una sonrisa y palabras de agradecimiento hacia la producción y el jurado. "Me divertí muchísimo, salí de mi zona de confort y me sentí muy cómoda", confesó antes de colgar definitivamente su delantal.
Con esta salida, el grupo de repechaje se reduce y la competencia se vuelve cada vez más exigente para quienes todavía sueñan con recuperar su lugar en las cocinas más famosas del país.
Quiénes continúan en carrera en el repechaje de MasterChef Celebrity
Con Luis Ventura, Esteban Mirol y Evelyn Botto eliminados, los cocineros que quedan en carrera son:
- Sofi Martínez
- Emilia Attias
- Walas
- Julia Calvo
- Ariel Puchetta
- Rusherking
- Esther Goris
