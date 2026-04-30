Netflix: la película de Christopher Nolan que narra la historia de la bomba atómica

La trama no solo se enfoca en el desarrollo científico, sino también en las consecuencias morales y políticas de su creación. Oppenheimer se enfrenta a dilemas éticos profundos, cuestionando el impacto de sus descubrimientos en el mundo.

La película propone una mirada reflexiva sobre el avance científico y sus implicancias, convirtiéndose en mucho más que un relato histórico. Con una combinación de historia real, drama y reflexión, esta película se consolida como una de las mejores opciones disponibles en Netflix para quienes buscan una historia poderosa y bien contada.

Reparto de Oppenheimer

El elenco de Oppenheimer es uno de los grandes pilares del éxito:

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss

Florence Pugh como Jean Tatlock

Las interpretaciones aportan profundidad a una historia compleja, logrando transmitir tanto la genialidad como los conflictos internos de sus protagonistas.

Tráiler de Oppenheimer